Saniyede 1700 Kilometre Hızla Giden Bir Yıldız Keşfedildi

Canberra’daki Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden (ANU) gökbilimciler, galaksinin merkezindeki süper kütleli bir kara delik tarafından Samanyolu'nun dışına saniyede 1.700 kilometreden fazla hızla fırlatılan bir yıldız tespit ettiler.

Gözlemlenebilir evrendeki milyarlarca gökadadan sadece bir tanesi olan Samanyolu, tarihi bir olaya daha tanıklık etti. Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden (ANU) gökbilimci Gary Da Costa, süper kütleli bir kara delik tarafından Samanyolu'nun dışına saniyede 1700 kilometreden fazla hızla fırlatılan bir yıldız tespit ettiklerini söyledi.

İnanılmaz bir hızla hareket eden yıldız, yaklaşık 100 milyon yıl sonra Samanyolu’ndan çıkacak. Yıldızın Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğe yaklaştığını; ancak yörüngeye oturmayınca kara delik tarafından Samanyolu'nun dışına fırlatıldığını belirten Da Costa, astronomi dünyasının böyle bir olaya ilk kez şahit olduğunu ifade ediyor.

Aşağıdaki fotoğrafta, saniyede 1700 kilometre hızla ilerleyen yıldızın hareket yönünü görüyorsunuz:

Da Costa ve meslektaşları, yıldızın 5 milyon yıl önce, Güneş’e eşdeğer bir kütleye sahip olan bir kara deliğin bulunduğu ikili yıldız sisteminin bir parçası olduğunu ortaya çıkardılar. İlk kez 30 yıl önce gökbilimci Jack Hills tarafından öngörülen bu olay, insanlığın yıldızlar ve karadelikler üzerindeki merakına yeni bir kapı aralayabilir.

“Bu yıldız, Samanyolu'ndaki yıldızların çoğundan 10 kat daha hızlı bir şekilde yolculuk ediyor” diyen Da Costa, S5-HVS1 olarak bilinen yıldızın, bugüne kadar tespit edilen en hızlı üçüncü yıldız olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. Diğer ikisi süpernova patlamalarında astronomik hızlara çıkmış yıldızlardı.

Ekip, ANU Siding Spring Gözlemevi'ndeki 3.9 metrelik Anglo-Avustralya Teleskobu'nu kullanarak yıldızın keşfini yaptı. Yıldız, Samanyolu'ndan çıktıktan sonra, galaksiler arası uzay yolculuğuna devam edecek.