Apple, Siri AI ile Güçlendirilen Yeni Apple TV 4K Modelini Tanıttı

Apple; A19 çip, eller serbest kontrol sunan Siri AI ve dörtlü HomePod ses desteğiyle donattığı yeni nesil Apple TV 4K modelini tanıttı.

Apple, ev sineması deneyimini bir üst seviyeye taşıyan yeni nesil Apple TV 4K modelini duyurdu.

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Apple Intelligence altyapısıyla sıfırdan geliştirilen tam ekran Siri AI deneyimini oturma odalarına getiren cihaz, dâhili uzak alan mikrofonları sayesinde tamamen eller serbest kontrol, A19 çip ile üstün performans ve dört hoparlörlü gelişmiş çevreleyen ses kurulumu sunuyor. Bugünden itibaren ön siparişe açılan yeni model, 13 Kasım itibarıyla raflardaki yerini alacak.

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Apple Intelligence destekli yepyeni Siri AI ile geliyor

Yeni nesil Apple Intelligence mimarisinden güç alan Siri AI, Apple TV 4K kullanıcılarına çok daha zengin ve bağlamsal bir sesli asistan deneyimi yaşatıyor. Kişisel bağlamı kavrayabilen ve geniş genel bilgi birikimine sahip olan Siri AI; "Bu yıl Emmy kazanan Apple TV yapımları hangileri?" gibi sorulara doğrudan afişler ve ek önerilerle tam ekran arayüzde yanıt veriyor.

Seyir esnasında içeriği bölmeden ekrana gelen kompakt bilgi pencereleriyle "Bu dizi nerede çekildi?" ya da "15 yaş için uygun mu?" gibi takip sorularını yanıtlayabilen asistan, Apple Intelligence özellikli bir iPhone ile eşleştiğinde kullanıcının kişisel bağlamını kullanarak "Alinda'nın önerdiği diziyi aç" gibi komutları da yerine getirebiliyor.

Gücünü A19 çipten alıyor

Gücünü A19 çipten alan yeni Apple TV 4K, önceki nesle kıyasla %50'ye kadar daha hızlı CPU ve 2 kata kadar daha hızlı GPU performansı vadediyor.

Menü geçişlerini ve animasyonları akıcı hâle getiren çip, bünyesindeki özel AV1 dekoderi sayesinde daha düşük bant genişliğiyle yüksek kaliteli yayın izlemeyi mümkün kılıyor. Yenilenen Siri Remote ise tanıdık tasarımını korurken, dahili ses çalma ve Hassas Bulma (Precision Finding) destekli "Bul" (Find My) özelliğiyle oturma odasında kaybolma derdine son veriyor.

Yeni Apple TV 4K, HomePod entegrasyonunu da genişletiyor. Kullanıcılar ilk kez Apple TV 4K ile dört adet HomePod mini 2 veya HomePod (2. nesil) hoparlörü eşleştirerek gerçek bir surround ses sistemi kurabiliyor. Dört hoparlör, odadaki konumlarını otomatik olarak algılayıp ses seviyesi ve zamanlamasını odaya göre dinamik olarak kalibre ediyor.