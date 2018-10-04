Nintendo'nun bir süredir Nintendo Switch'in yeni bir versiyonu üzerinde çalıştığı dedikoduları iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı.

2017'nin 2. çeyreğine girerken tüm dünyada satışa çıkan Nintendo Switch, 1.5 yılda 20 milyon ünite satarak oldukça sağlam bir satış başarısı elde etmiş durumda. Buna karşın Nintendo'nun satışları bu seviyede tutmakta endişe ettiği ve konsolun gelişmiş bir versiyonu üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Wall Street Japonya'dan gelen son dedikodulara göre Nintendo, konsolu hem yazılım hem de donanım olarak bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Özellikle cihazın grafik performansından memnun olmadığı için şu ana dek satın almayı tercih etmeyen kitleyi de kendine çekmeyi planlayan firma, 2019'un 3. çeyreğine girmeden yeni konsolunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

Nintendo Switch her ne kadar oldukça başarılı bir konsol olsa da hem fiyatı hem de piyasadaki 5. yılını sonlandırmak üzere olan Xbox One ve PS4 gibi gedikli rakiplerine sahip olan oyuncuları kendine çekememesiyle ciddi bir noksanlığa sahip. Burada Nintendo fanlarına ve daha çok mobil platformda oyun oynayan kitleyi hedeflemelerinin de etkisi var. Ancak görünen o ki Nintendo'nun hedef kitlesi bir miktar değişecek.