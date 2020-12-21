Black Mirror'ın yaratıcılarının ortaya koyduğu yeni Netflix Orijinal komedisi '2020 Bit Artık' için Türkçe altyazılı fragman yayınlandı. Samuel L. Jackson ve Hugh Grant gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, 27 Aralık tarihinde Netflix izleyicileriyle buluşacak.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında, Çin'in Wuhan kentinde birdenbire sebebi açıklanamayan zatürre olgularıyla ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle (COVID-19) başladığımız 2020 yılı oldukça hareketli geçti: Depremler, orman yangınları, ülkeler arası gerilimler, ABD'de yaşanan protestolar ve sayamadığımız onlarcası daha…

Yaşanan tüm bu olaylar neticesinde 2020, hiç şüphesiz son yılların en kötüsüydü. Öyle ki pek çok defa "Bitsin artık şu yıl" dediğimiz anlar olmuştur. Şimdiyse Netflix, geride bırakmak üzere olduğumuz bu yılda yaşananları konu edinen yeni komedisi '2020 Bit Artık'ın ilk fragmanını yayınladı.

2020 Bit Artık I Resmi Fragman – Türkçe Altyazılı

Black Mirror'ın yaratıcıları tarafından hayata geçirilen Netflix Orijinal komedisi 2020 Bit Artık, hepimizin bitmesi için can attığımız yıla komedi penceresinden bir bakış sunuyor. Orijinal adı 'Death to 2020' olan yapım, sahte belgesel tarzında bir komedi olacak ve 27 Aralık 2020 tarihinde Netflix ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

Yaratıcılığını Charlie Brooker ile Annabel Jones'un üstlendiği dikkat çeken yapımın oyuncu kadrosunda ise Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Lisa Kudrow, Diane Morgan, Leslie Jones, Cristin Millioti ve Joe Keery gibi pek çok tanınmış isim yer alıyor.

Geçtiğimiz ay film hakkında ilk duyuruyu yapan ünlü aktör Hugh Grant, yapımda 2020 yılının ne kadar itici olduğunu tartışan bir tarihçiyi canlandıracağını söylemişti. Diğer oyuncuların hangi rollerini üstleneceğini ise 27 Aralık tarihinde göreceğiz.

Peki, siz Netflix'in yeni projesi "2020 Bit Artık" hakkında neler düşünüyorsunuz­? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.