Acun Ilıcalı, yaklaşmakta olan dijital içerik platformu Exxen için şimdi de Orkun Işıtmak ile anlaştı. Işıtmak'ın misafirlerini yalan makinesine bağlayıp sorular sorduğu "Kirli Çamaşırlar" isimli programı, hizmete girmesiyle Exxen'de yayınlanacak.

Türkiye'nin sosyal medya gündemi şu sıralar, Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilmek üzere olan Exxen isimli bir platform. Netflix benzeri bir platform olarak karşımıza çıkacak platform, Türkiye'deki popüler YouTuberlara da geniş bir yerek verecek gibi görünüyor. Bugüne kadar ortaya çıkan bilgiler, platformda yer alacak bazı fenomenleri ortaya koymuştu. Gelen son bilgiler, Acun Ilıcalı'nın yeni bir YouTuber ile daha anlaştığını gözler önüne seriyor.

Ilıcalı'nın Exxen için anlaştığı yeni isim, yıllardır YouTube'da olan Orkun Işıtmak. 8 milyonu aşkın abonesi olan fenomen, ürettiği içeriklerle de kendini sevdirmeyi başardı. Bu bağlamda Işıtmak'ın sevilen içerik kategorilerinden bir tanesi de "Kirli Çamaşırlar" isimli bir programdı. İşte bu program artık, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de yer alacak gibi görünüyor.

İşte Kirli Çamaşırlar'ın Exxen transferini gösteren paylaşım

Exxen'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım, Acun Ilıcalı ile Orkun Işıtmak'ın anlaşmaya vardığını gözler önüne seriyor. "Cesaret edemediğiniz her şey #KirliÇamaşırlar programında sorulacak… #KirliÇamaşırlar #EXXEN’de!" açıklamasıyla yapılan paylaşımsa, Instagram kullanıcılarını ikiye bölmüş gibi görünüyor. Zira bazı kullanıcılar, bu programın Exxen'e transfer olmasından pek de memnun değiller.

Orkun Işıtmak, Kirli Çamaşırlar isimli programda yalan dedektörü kullanıyor, misafir ettiği isimleri yalan makinesine bağlıyordu. İşte Exxen'e transfer olan program, yeni bölümleriyle Exxen üzerinden devam ettirilecek gibi görünüyor. Ancak bu içerik transferi, YouTube kullanıcılarını tedirgin ediyor. Bunun nedeniyse son dönemlerin popüler YouTuberlarından Hasan Can Kaya'nın Exxen'le anlaşmasından sonra, Konuşanlar isimli programın YouTube'dan kaldırılmış olması.

İkinci Konuşanlar vakası mı yaşanacak?

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programını YouTube'dan kaldırması, kullanıcıların yoğun tepkisiyle karşılaştı. Pek çok YouTube kullanıcısı, Kaya'nın Exxen'le anlaşmasını bile eleştirirken 60 binden fazla kullanıcı, Hasan Can Kaya'nın YouTube kanalına abone olmayı bıraktı. Benzer bir durumun Orkun Işıtmak'ın Kirli Çamaşırlar programında yaşanıp yaşanmayacağı bilinmiyor ancak söz konusu içerikler YouTube'dan kaldırılırsa, pek de şaşırmamak gerek.