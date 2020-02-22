2020 MacBook Pro'nun Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen yeni MacBook Pro'nun bazı özellikler, ortaya çıkan benchmark sonuçlarıyla kendini gösterdi. Benchmark'ta yer alan bilgilere göre yeni MacBook Pro, Intel'in 10 nm'lik yeni Ice Lake işlemcilerine sahip olacak.

Teknoloji devi Apple, MacBook Pro’nun her yıl yeni modelini tanıtırken diğer ürünlerine kıyasla daha düzensiz bir tarih sıralaması izledi. MacBook Pro’nun yeni modelleri 2016 yılında ekim, 2017’de haziran, 2018’de temmuz ve 2019’da mayıs ve kasım aylarında tanıtıldı.

Bu nedenle 2020 MacBook Pro’nun hangi tarihte çıkacağını kestirmek biraz zor. Hatta şirketin 16 inçlik yeni MacBook Pro’su geçtiğimiz yıl herhangi bir tanıtım tarihi bile açıklanmadan tanıtılmıştı. Bu MacBook Pro için herhangi bir etkinlik düzenlenmemişti.

Yeni Apple MacBook Pro'nun benchmark sonuçları ortaya çıktı:

Elbette bu yıl çıkacak MacBook Pro için bir etkinlik düzenlenecektir. Sonuçta yeni bir yıl ve yepyeni bir modelle karşılaşacağız. Yepyeni model demişken, bu MacBook Pro bizlere neler sunacak? 13 inçlik 2020 MacBook Pro’ya ait olduğu iddia edilen yeni benchmark sonuçları, bize bu MacBook Pro’nun özellikleri hakkında birkaç ipucu verdi.

Ortaya çıkan benchmark’taki detaylara göre 2020 MacBook Pro, Intel’in en son Ice Lake işlemcilerinden gücünü alacak. Daha önce bir Mac’te kullanılmamış olan bu işlemciler Apple’ın yeni MacBook’una hatrı sayılır bir hız ve grafik performansı artışı sağlayacak. Fakat bu, yeni MacBook Pro’yu almak için tek neden olmayacak.

Ice Lake, Intel’in 10. jenerasyon mobil işlemcilerinin ismidir. Bu işlemciler 2019’un eylül ayında tanıtıldı. Ice Lake işlemcileri, 10 nanometrelik çipler olup Coffee Lake mimarisi üzerinde ortalama olarak yaklaşık %18’lik performans artışı sağlamakta. Ice Lake işlemcileri, yeni MacBook Pro ile bizi bir hayli şaşırtacak gibi duruyor.

Intel’in yeni jenerasyon işlemcileri, DDR4 ve LPDDR4X RAM’ler ve Thunderbolt 3 ile hızına hız katacak. Ayrıca bu işlemcilerde Wi-Fi 6 desteği standart olarak bulunacak. Ice Lake işlemcileri bununla birlikte entegre grafik kartlarına sunduğu DisplayPort 1.4A ve 8K ekran desteğiyle de iyi bir seçim olacak.

Ortaya çıkan benchmark, yeni 13 inçlik MacBook Pro’nun en azından bir modelinin Intel Core i7-1068NG7 işlemcisine sahip olacağını söylüyor. Bu işlemci, dört çekirdekli olmakla beraber Turbo Boost ile 4,1 GHz hıza ulaşabiliyor. Benchmark’ta yer alan bilgiler bununla da sınırlı değil.

Ortaya çıkarılan benchmark sonuçlarında 2020 MacBook Pro’larının üst seviye modelinin test edildiği anlaşıldı. Bunun nedeniyse teste giren cihazın 32 GB RAM ve 2 TB SSD’ye sahip olmasıydı. Tüm bunlar dışında Apple’ın tasarım konusunda nasıl yenilikler sunacağını önümüzdeki haftalarda mutlaka öğreneceğiz.