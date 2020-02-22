Akıllı sanal asistanlar ve akıllı hoparlörlerin kullanımı bir hayli yaygınlaşmaya başladı. Tabii güçlü yönünün gizlilik olmadığını söyleyebileceğimiz akıllı hoparlörlerin odada gerçekleşen konuşmaları kaydetmesi de ayrı biz gizlilik korkusu haline geldi.

Akıllı hoparlörler ve sanal asistanlar, birçok yönden hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak teknolojinin bu nimetlerinin, sürekli olarak bizim konuşmalarımızı dinledikleri ya da izledikleri gibi bizi tedirgin eden bazı yönleri de bulunuyor. Bu konuda daha önce eski bir Amazon yöneticisinin itirafının da haberini yapmıştık.

Northeastern Üniversitesi, akıllı hoparlör kullananları biraz daha tedirgin edecek yeni bir çalışmanın altına imza attı. Yapılan yeni araştırmaya göre akıllı hoparlörler bir günde ortalama 19 kere yanlışlıkla aktifleşiyor ve bu süre zarfında 43 saniyelik ses kayıtları alıyor.

Gizlilik endişeleri

Akıllı hoparlörlerin, kullanıcılarını en çok tatmin ettikleri noktalardan bir tanesinin gizlilik olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Bu hoparlörlerin yanlışlıkla dinleme moduna geçtiklerini gösteren birçok araştırma da yapılmıştı. Ancak Northeastern Mon(IoT)r Araştırma Grubu, ilk kez bu aktifleşmelerin ne kadar sıklıkla gerçekleştiğini araştırmaya karar verdi.

Araştırmacılar, gerçekleştirdikleri bu araştırmada beş tür hoparlörü test ettiler: ilk nesil Google Home Mini, ilk nesil Apple HomePod, Microsoft Harman Kardon Invoke, ikinci ve üçüncü nesil Amazon Echo Dots. Araştırmacılar, test aşamasında ise bu hoparlörlere 125 saat aralıksız olarak The Big Bang Theory ve Narcos gibi dizileri dinletti.

Hoparlörlerin bu süre zarfında kaç kez aktifleştiğinin hesaplandığı bu deneyde bir iyi bir de kötü haber ortaya çıktı. İyi haber; akıllı hoparlörlerden hiçbirinin, sürekli olarak konuşmaları dinlediğine yönelik bir kanıt ortaya çıkmadı ve hparlörün yanlışlıkla aktifleştiği sohbetlerin yaklaşık yarısı altı saniyeden kısa sürdü.

Kötü haber ise yanlışlıkla meydana gelen bu aktifleşmelerin neredeyse yarısı 6 saniyeden uzun sürdü. Hatta bu kayıtlardan bazılarının süresi 43 saniyeye kadar çıktı. Araştırmanın yazarlarından Prof. David Choffnes, bu uzun süreli dinlemelerin oldukça nadir olsa da gerçekleştiğini dile getirdi.

Hoparlörlerin kendi aralarındaki performansları ise değişiklik gösterdi. Markalara göre günde ortalama aktifleşme sayısı 1,5 ila 19 arasında değişkenlik gösterdi. Apple ve Microsoft’un akıllı hoparlörleri diğerlerine göre çok daha fazla sayıda aktifleşme gösterdi.

Bu hoparlörler, kazara ya da kasten, aktifleştikleri her durumda elde ettikleri kayıtları sunuculara gönderiyor. Bu kayıtlar, insanlar tarafından da dinleniyor. İnsanlar tarafından gerçekleştirilen bu dinlemelerin amacıysa yanlışlıkla oluşan hoparlör aktifleşmelerini en aza indirgemek. Apple, Amazon, Google ve Microsoft gibi şirketlerin neredeyse hepsinde bu süreç benzer bir şekilde işliyor.