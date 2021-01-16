The Brand Age dergisi için dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics tarafından hazırlanan yeni raporda ülkemizdeve dünyada 2020'nin Twitter kullanım detayları yer alıyor. En çok konuşulan olaylardan en çok etkileşim alan tweet'lere kadar pek çok detaya ulaşabildiğimiz raporda aynı zamanda ülkemizin Twitter'da 'negatif' konuşmada adeta dünya birincisi olduğunu görüyoruz.

Twitter hem dünyada hem de ülkemizde bir bakıma gündemin vitrini olan yer. Haliyle dünyada ne yaşandıysa izlerini doğrudan Twitter'da görmek mümkün. 2020 senesinin Twitter verileri de aslında bir bakıma koca bir yılın özeti olma niteliği taşıyor.

The Brand Age dergisinde yayınlanan ve 1 Ocak - 23 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan raporda da tam olarak bunlara göz atacağız; insanlar 2020'de en çok hangi kelimeleri kullanmışlar, en çok hangi konu konuşulmuş, en çok etkileşim alan tweet'ler neler olmuş?

Türkiye'de negatif paylaşımlar çoğunlukta:

Araştırmanın gerçekleştirildiği tarihler arasında Twitter’da Türkiye'den yapılan toplam paylaşım sayısı 2 milyar 135 milyon. Günlük ortalama paylaşım sayısı ise 40 milyon. Yapılan tüm bu paylaşımların yüzde 42'si negatif, yüzde 22’si ise pozitif içeriğe sahip. Bu oran dünya genelinde ise yüzde 27'si pozitif, yüzde 22'si negatif.

Ülkemizde 2020'de en çok konuşulan konu başlıkları arasında ilk sıralarda ise 69 milyondan fazla tweet'le COVID-19, 7 milyondan fazla tweet'le Ayasofya'nın ibadete açılması ve 3 milyondan fazla tweet'le İzmir depremi yer alıyor.

Twitter'da en çok 'bahsedilen' hesaplarda ilk üçte yer alan üç isim ise 58 milyon bahsedilme ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 milyon bahsedilme ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve 23 milyon bahsedilme ile Sağlık Bakanı Fahrettim Koca.

Türkiye ve dünya 2020'de en çok hangi kelimeleri kullanıldı?

Türkiye’de yapılan paylaşımlarda en sık kullanılan kelimeler incelendiğinde COVID-19, virüs, sağlık, Elazığ ve kadın kelimeleri listede ilk sıralarda yer alırken dünya çapında yapılan paylaşımlarda ise en sık kullanılan kelimeler 'love, time, Trump, president, happy ve sh*t' oldu.

Ülkemizde 2020'de en çok etkileşim alan 3 tweet ise şöyle;

Raporun tamamına ulaşmak ve daha fazla veriye göz atmak isterseniz buraya tıklayabilir, hem ülkemizde hem de dünyada 2020'nin Twitter enlerini inceleyebilirsiniz.