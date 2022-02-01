Avrupa’da 2021’de En Çok Satılan Telefon Markası Belli Oldu

Tüm dünyada etkisini gösteren ekonomik sıkıntılar ve özellikle çip krizi gibi bir durumun ortasında olmamıza rağmen Avrupa akıllı telefon piyasası, yıllık bazda tam %8 oranında büyümeyi başardı. Onca sıkıntının arasında 2021 yılında Avrupa’da en çok satılan akıllı telefon markası da belli oldu.

Geçtiğimiz 2021 yılı, akıllı telefon üreticileri için kâbus niteliğinde geçti. Sebebi ise dünya genelinde yaşanan çip krizi. Tabii çip krizinin en büyük sebeplerinden biri de pandemi ve pandemi sebebiyle alınan önlemler. İşin içine ekonomik sıkıntılar da girince akıllı telefon üreticilerinin eli kolu diye düşünebiliriz.

Ancak bu doğru olmaz çünkü geçtiğimiz sene onca sıkıntıya rağmen Avrupa’nın akıllı telefon piyasası yıllık bazda %8 büyüme yaşadı. Bu büyümenin içerisinde ise Avrupa’da en çok satılan akıllı telefon markası belli oldu. Gelin detaylara birlikte bir göz atalım.

2021 yılı içerisinde Avrupa’da en çok satılan akıllı telefon markası Samsung oldu

Samsung, 2021 mali yılı içerisinde Avrupa’daki en çok akıllı telefon satışı yapan üretici oldu. Hemen arkasından ise Apple ve Xiaomi geliyor. Samsung bu başarısıyla birlikte 2020’de Avrupa’daki en çok akıllı telefon satışı yapan marka olma unvanını da korumuş oldu. Samsung’un bu başarıyı elde etmesini sağlayan akıllı telefon modelleri ise şunlar oldu: Samsung Galaxy A serisi, Samsung Galaxy S serisi ve Samsung Galaxy Fold serisi.

Ancak her ne kadar Avrupa’da en çok satış yapan üretici olmayı başarmış olsa da Samsung, 2020’ye oranla sadece %6’lık bir büyüme kaydetti. Samsung’un şu anki pazar payı %32, Apple’ın %26, Xiaomi’nin %20, Oppo’nun %8, Realme’nin %2, Vivo’nun %1 ve diğer markaların da %11.

Siz hangi marka ve modeli kullanıyorsunuz? Memnun musunuz? Samsung’un Avrupa’da en çok satan akıllı telefon markası olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.