Ford önümüzdeki hafta tanıtacağı 2021 Ford F-150 için ilk tanıtım görseli yayınladı. Popüler pick-up'ın yenilenen çizgisini ortaya koyan görsel, tasarımdaki önemli değişikliklere işaret ediyor.

Ford, geçtiğimiz haftalarda 2021 model F-150'nin tanıtım tarihini 25 Haziran olarak açıklamıştı. Özellikle ABD'de fazlasıyla popüler olan pick-up modeli, yenilenen tasarımıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil devi, tanıtım öncesinde aracın tasarımına dair ipuçları sunan tanıtım görseli yayınladı.

Ford'un ana web sitesinde yayınlanan görsel, pick-up'ın tüm tasarımını sunmasa da tasarım çizgisi hakkında fikir sunuyor. Görselde ön farların ve sis farlarının LED şeritlerle süslendiği görülüyor. Farlarda yapılan değişiklik daha önce 2021 Ford F-150'nin kameralara yakalanan kamuflajlı görüntülerinde de karşımıza çıkmıştı.

Yeni Ford F-150'nin tasarımı, geçmişten ilham alıyor

Tanıtım görseli, kamyonetin bu kez daha keskin ve köşeli bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyor. Kaputun yüksek kısmındaki gövde çizgileri buna en güzel örneklerden biri. Diğer yandan farlarda kullanılan LED şeritler neredeyse çamurluklara kadar uzanıyor. Görüntüye dikkatli bakarsanız, 1980'lerin ortalarında üretilen yedinci nesil pick-up'ın tasarım çizgisini ve kare farlarını görebilirsiniz.

Işıklar açıldığında tamamen farklı bir manzarayla da karşılaşabiliriz. Bazıları yeni F-150'lerin tasarımının yeni Ram 1500 ve önceki nesil GMC Sierra arasında bir yerde olacağını öngörüyor. F-150'nin iç mekanda ise daha büyük bir dokunmatik bilgi-eğlence ekranı sunması bekleniyor. Düğmeler ve manuel kontrollerin, vazgeçilmez olarak yine dijital ekranlara eşlik etmesi bekleniyor.

2021 Ford F-150, tamamen elektrikli bir seçenek sunan ilk nesil olacak

2021 model F-150'nın turboşarjlı V8 motorun yanı sıra dört tekerden ve sadece arka tekerleklerden çekiş sağlayan güç aktarma organı seçenekleri sunması bekleniyor. 2021 F-150, tamamen elektrikli bir model sunan ilk nesil olacak. Ford, yeni F-150'nin büyük tanıtım etkinliği için 25 Haziran'da bir canlı yayın düzenleyecek. Tanıtım günü aracın tasarımına ve performansına dair tüm detayları öğreneceğiz.