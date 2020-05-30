Ford F-150’nin Yenilenmiş Hali İçin Çıkış Tarihi Açıklandı

Ford-150'nin 2020 modeli için çıkış tarihi resmen belli oldu. Yetkililer tarafından Twitter'da yapılan açıklamayla, çıkış tarihinin 25 Haziran 2020 olacağı duyuruldu.

Ford’un en çok tutulan ve sevilen pick-up modeli F-150 yenileniyor. Ülkemizde satılmasa da Amerika’da çok satın alınan bu pick-up modeli, 2020 yılında yenilenen haliyle kullanıcılara sunulacak. Son zamanlarda birçok görüntüsü paylaşılan aracın tanıtılacağı tarih sonunda belli oldu.

Ford’un Kuzey Amerika yetkililerinden Mike Levine, yaptığı son açıklamayla konu hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, 2020 Ford F-150’nin 25 Haziran 2020 tarihinde tanıtılacağını bildirdi. Lansman saatinin EST cinsinden verildiğini düşünürsek, bunun Türkiye’de 26 Haziran gecesi saat 3.00’a denk geldiğini ekleyelim.

Ford F-150 2020 önümüzdeki ayın sonlarına doğru resmen tanıtılacak

Korona virüs pandemi nedeniyle birçok fabrika üretimini durdurmuş ve şirketler planlarını erteledi. Ford F-150’de bu konudaki nasibini almış ve üretimi ertelenmişti. Yapılan son açıklamalara göre yeni nesil F-150’nin üretimi 2020’nin Ekim ayında başlayacağı şeklinde. Duyumlara göre, pick-up 4 farklı motor seçeneği ile birlikte gelecek. Bunların 3,3 litre V6, 2.7 litre Ecoboost V6, 3,5 litre EcoBoost ve 5,0 litre V8 olacağı söylentiler dahilinde

Listede son yer alan 5 litrelik V8 motorlu araç, Ford F-150 ailesi araçlar içindeki özel seri ‘Raptor’ olması bekleniyor. 'Arazi hakimi' sıfatını korumaya çalışacak marka, Raptor serisiyle güçlü, dinamik ve kararlı bir performans sunmayı bekliyor.

Elde edilen bu donanımsal bilgiler dışında, 2020 model Ford F-150’lerin OAT (Over-the-air uptades) yani uzaktan güncelleme özelliğine sahip olacağını ekleyelim. Bu güncelleme teknoloji sayesinde aracınızın yazılımını güncel tutabilecek, iyileştirme ve yeniliklerden her zaman haberdar olabileceksiniz.

Bilinen diğer bir yenilik ise, aracın yenilenen multimedya paketi. Araç hakkında bilgilere daha rahat ve kolayca ulaşabileceğiniz bu ekran, size hem kullanım kolaylığı sağlayacak hem de eğlence paketi konusunda sizi yalnız bırakmayacak.