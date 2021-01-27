Sınıfının En Hızlı Sedan’ı Tanıtıldı: 2022 BMW M5 CS

BMW, bugüne kadarki en güçlü sedanı BMW M5 CS'i tanıttı. Saatte 305 kilometre hıza ulaşabilen bu yeni canavarın sene sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor.

Alman otomobil devi BMW, bugüne kadarki en hızlı BMW olarak adlandırdıkları 2022 BMW M5 C5 sedan otomobilini tanıttı. Son derece yüksek bir performans sunan yeni model, önceki nesillerine göre daha hafif ve aslında yüksek performansını da bir nevi buna borçlu.

Saatte 100 kilometre hıza sadece 2,9 saniyede çıkabilen BMW M5 CS, 750Nm torkla 627 beygir güç üretiyor. 2021 yılının sonlarında doğru çıkması beklenen bu canavarın ilk olarak ABD’de ardından da Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor.

BMW M5 CS tasarımı

BMW, Gold Bronze adını verdikleri altın detaylı tasarımları yeni M5 CS’in ızgara kenarlarında ve 20 inçlik jantlarında kullanarak son derece gösterişli bir araba tasarlamış. Tavanda, kaputta, ayna kapaklarında ve arkaya yerleştirilen minik spoiler’da kullanılan karbon fiber detaylar Gold Bronze tasarımıyla birleşince hem şık hem de canavarımsı bir görüntü ortaya çıkıyor.

İç kabinde birçok araba severin aklını başından alabilecek minik bir detay bulunuyor. BMW, M5 CS’in sportif koltuklarında Nürburgring pist taslağına yer vermiş. Kendi sınıfının en hızlı aracı olarak nitelendirilen yeni modelin dünyanın en ünlü pistlerinden birine yer vermesi son derece manidar olmuş diyebiliriz.

Tasarım konusunda BMW M5 CS’e diyecek bir şey yok ancak yeni modelin iç kabinde de son derece iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Gösterge paneline işlenen CS logosu, Alcantra kaplamalı direksiyon ve tavan döşemesi, M5 CS’in ne kadar üst sınıf bir otomobil olduğunu göstermeye yetiyor.

Son derece yüksek bir performans vadeden bu araç için mühendisler sürücüleri de düşünmüş. Sürüş ayarlarında Track modu seçildiği zaman BMW sürücünün yola odaklanabilmesi için ses sistemi de dahil olmak üzere dikkat dağıtıcı unsurları devre dışı bırakıyor.

BMW M5 CS teknik detayları

Yazımızın başlarında M5 CS’in saatte 100 kilometre hıza 2,9 saniyede çıktığını belirtmiştik. Ancak çoğumuzun bildiği gibi bu tarz araçlarda önemli olan 0’dan 100 kilometreye değil, 100’den 200 kilometre hıza ne kadar sürede ulaştığıdır. Böylesine iddialı bir araba bu konuda da hayal kırıklığı yaratmıyor ve 100 kilometre hızdan 200’e ulaşması toplamda 10,4 saniye sürüyor.

4,4 litrelik V8 motora sahip M5 CS, saatte maksimum 305 kilometre hıza çıkabiliyor. Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda M5 CS, bir önceki nesilleri BMW M5 ve M5 Competition’dan çok daha yüksek bir performans sunuyor.

BMW M5 CS’i sınıfının en hızlı yapan unsurlarından en önemlisi, önceki nesillerine göre daha hafif tasarlanmış olması. Yeni model, M5 Competition’dan yaklaşık 105 kilogram daha hafif ve mühendisler bu ağırlığa ulaşabilmek için aerodinamik konusunda bir takım yenilikler yapmak zorunda kalmış.

BMW M5 CS çıkış tarihi ve fiyatı

Yeni BMW M5 CS, önümüzde Mart ayında üretilmeye başlanacak ve bu yılın sonlarına doğru ilk önce ABD’de, ardından Avrupa’da satışa sunulacak. Yeni model,142 bin 995 dolardan satışa sunulacak.