Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 yılı maaş tutarlarını belirlediği tebliği yayımladı. Resmi Gazete'de yer alan tebliğ, asgari ücret alan vatandaşı, asgari ücretten fazla kazananı, emekliyi ve hatta part time çalışanı dahi ilgilendiriyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, hepimizi ilgilendiren bir genelgeye ev sahipliği yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği", 2022 yılında uygulanacak maaş ödemeleri ve bunlardaki kesintileri ortaya koyuyor. Açıklanan genelge, asgari ücret alanları da asgari ücretten fazlasını kazananları da etkiliyor. Ayrıca; asgari ücretteki vergi muafiyeti de genelgede açıklanıyor.

Genelgede yer alan bilgilere göre asgari ücretten yalnızca sigorta kesintisi olacak. Gelir ve damga vergisi, asgari ücret alan vatandaşlar için uygulanmayacak. Buna göre; 5.004 TL olarak belirlenen brüt asgari ücret, vatandaşın cebine 4.253 TL olarak girecek. Maaşı asgari ücretin üzerinde olan vatandaşlar için uygulanacak gelir ve damga vergisi ise brüt maaşın asgari ücretin üzerindeki kısım için hesaplanacak. Örneğin bir vatandaşın brüt maaşı 5.005 TL ise sadece 1 liralık gelir ve damga vergisi hesabı yapılacak.

Resmi Gazete'de emsal teşkil etmesi için hazırlanan örnekler mevcut

Yukarıdaki tabloda, 2022 yılında brüt maaşı 6.000 TL olan bir vatandaşın yıl boyunca alacağı maaş yer alıyor. Buna göre, brüt maaşı 6.000 TL olan bir vatandaş, Ocak 2022-Haziran 2022 aralığında 4.965 TL net maaş alacak. Temmuz 2022'deki maaş 4.780 TL, Ağustos 2022'deki maaş ise 4.811 TL olacak. Eylül 2022-Aralık 2022 aralığındaki net maaş ise 4.923 TL olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğ, bir süredir hayatımızda olan asgari geçim indirimi ek ödemesini hayatımızdan çıkarmış durumda. Buna göre; vatandaşların koşullarına göre yapılan bu ekstra ödeme, artık maaşlara yansımayacak.

Maaşım ne kadar olacak diye merak edenler, aşağıdaki tablolara göz atabilirler:

Emekliyseniz dikkat etmeniz gereken tablo şu şekilde:

Part time çalışıyorsanız dikkat etmeniz gereken tablo da şu şekilde:

Resmi Gazete'de yer alan tebliğde bunlar gibi çok sayıda örnek bulunuyor. Eğer siz de 2022 yılında alacağınız maaşın ne olacağını tam olarak anlamak istiyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanarak tebliğe ulaşabilirsiniz.