Kullanıcı gizliliği üzerine pek çok endişenin bulunduğu sosyal medya dünyasına karşı, Türk yazılımcıların ürünü olan Usity dikkat çekmeye başladı. Sadece üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının, anonim şekilde kullanabildiği uygulamanın detaylarına göz atıyoruz.

Dev şirketlerin son yıllarda adının karıştığı skandallar silsilesi, insanların sosyal medyaya olan güvenini tüketmeye başladı. Milyonlarca insanın kişisel bilgileri, nelere ilgi duyup, hangi sıklıkla internetten sipariş verdiklerine kadar çok ince detaylarla saklanıyor. Bu verilerin nerelerde kullanılabileceğini Facebook’un Cambridge Analytica skandalıyla görmüş olduk.

Günümüzün en popüler sosyal medya mecraları, artık birer reklam devi haline gelmiş olan Facebook ve benzeri şirketler oldular. Yalan haberler furyası, insanları internet ortamında kendi kimlikleriyle dolaşmaktan soğutmaya başladı. Tüm bunlardan sıkılan üniversite öğrencileri ve mezunları için, anonim olarak var olabilecekleri yeni bir sosyal medya uygulaması var: Usity.

Usity, önce ODTÜ’de kullanılmaya sunuldu:

Türkiye’nin en iyi teknik üniversitelerinden olan ODTÜ’de kullanılmaya başlanan uygulama, zamanla ülkemizdeki farklı üniversitelerde kullanılmaya başlandı. Sonra da tüm üniversite mezunları için destek sunarak büyük bir adım atmış oldu. Hala Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversiteler için kullanıma açılmaya devam ediyor.

Üniversitenizin size verdiği öğrenci e-posta adresiyle üye olabildiğiniz Usity, anonim bir kimlikle sosyal medya deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Ayrıca eğer mezun durumdaysanız, standart e-posta adresinizle üyelik oluşturabiliyorsunuz. Bu aşamada, e-posta adresinize Usity destek ekibi tarafından gönderilen mesajını, mezun olduğunuzu ispatlayacak şekilde cevaplamanız gerekiyor. Destek ekibi, kısa sürede size dönüş sağlıyor.

Uygulama içerisinde, istediğiniz konuda başlık açabiliyor, paylaşımlar yapabiliyorsunuz:

Usity’nin anonim kimlik kullanımını ülkemizde oldukça popüler olan sözlük sitelerine ya da küresel bir platform olan Reddit’e benzetmek mümkün. Nitekim kullanıcılar sadece üniversite öğrencisi ya da mezunu oldukları için -daha sınırlı bir kitle ile- daha özgün bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz.

Usity’de anonim mesajlaşma özelliği de var:

Sosyal medyanın en büyük avantajlarından birisi de diğer kullanıcılarla, soyutlanmış bir ortamda iletişim kurmaktır. Usity, uygulama içerisindeki mesaj ekranıyla anonim kimliğinizi açıklamadan iletişim kurmanıza imkân tanıyor.

Kampüsünüzün nabzını tutan Usity, her geçen gün daha da gelişerek kullanıcılarına hizmet vermeye devam edecek. Uygulamayı hemen indirip denemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz: