Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zincir marketlerde 25 kuruşa satılan poşetlere "zam yapılsın" talebine ilişkin kararını verdi. Market poşetleri gelecek yıl da aynı fiyattan satılacak.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, marketlerde 25 kuruşa satın alınan poşetlerin 2022 yılındaki fiyatları için bir komisyon kurulduğundan ve bu komisyonun bir toplantı gerçekleştirdiğinden bahsetmiştik. Poşet fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, zincir marketlerin naylon poşetlere yüzde 100 zam yapılması talebinin olduğunu söylemişti. Bu talebin kabul edilmesi durumunda market poşetleri, 50 kuruşa satılacaktı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, market poşetlerinin fiyatlarıyla ilgili son kararı açıkladı. Alınan karara göre market poşetleri, 2022 yılında da 25 kuruşa satın alınacak. Yani zincir marketlerin zam talebi kabul edilmedi.

Poşet fiyatına neden yüzde 100 zam istendi?

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu tarafından yapılan açıklamalarda, zincir marketlerinin yüzde 100 zam taleplerinin nedenlerine de değinilmişti. Yetkili isim, 25 kuruşun tamamının devletin kasasına gittiğini, zincir marketlerin bu durumdan hiçbir şekilde kar edemez hale geldiklerini açıklamış, zam talebinin nedeninin de bu olduğunu söylemişti. Ancak bu talep, Murat Kurum'un kararıyla reddedilmiş oldu.

Yavuz Eroğlu'nun dün yaptığı açıklama şu şekildeydi: 2019 yılında ücretli poşet uygulaması başladığında 25 kuruşun 15 kuruşu devlete, 10 kuruşu ise marketçiye kalıyordu. 2020 yılına gelindiğinde yeniden değerleme oranına göre devlete giden pay 18 kuruşa çıktı ve markete 7 kuruş kalmaya başladı. 2021 yılında ise poşetin 19,6 kuruşu devlete, 5 kuruşu marketçinin cebine gidiyor. Özetle marketçiye kalan pay giderek azaldı ve şimdi gözler 2022 için yeniden değerleme oranına çevrildi. 2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak. Bunun önüne geçmek isteyen zincir marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor. Böylece 2019 yılından önce poşeti kendi parasıyla alıp müşterisine ücretsiz sunan Zincir Marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor.