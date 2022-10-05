2022 Nobel Kimya Ödülü Kazananları Açıklandı

Nobel Komitesi, 2022 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen isimleri açıkladı. Ödül, iki çalışma arasında paylaştırıldı.

Bilim dünyasında her yıl imza atılan en büyük başarıların taçlandırıldığı Nobel Ödülleri’nin kazananları bu hafta başından itibaren açıklanmaya başladı. Bugüne kadar Nobel Fizyoloji ve Tıp ile Nobel Fizik Ödülleri’nin kazananları açıklanmışken, bugün de Nobel Kimya Ödülü’nün kazanan isimleri duyuruldu.

Nobel Komitesi, Nobel Kimya Ödülü’nü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal ve K. Barry Sharpless’a layık gördü. Ödül, Sharpless ve Meldal ikilisi ve Bertozzi arasında paylaşılacak.

Bilim insanlarının Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmelerini sağlayan çalışmaları:

Nobel Komitesi tarafından paylaşılan açıklamaya göre Barry Sharpless ve Morten Meldal, kimyayı ‘işlevselcilik’ çağına taşıdılar ve ‘klik kimyasının’ temellerini attılar. Söz konusu alan, seçilen substratların spesifik biyomoleküllerle birleştirilmesine izin veriyor. Bu işlemle ortaya çıkan küçük molekül reaksiyonlar sınıfına ‘klik kimyası’ adı veriliyor.

İkilinin ödülü paylaştığı isim olan Carolyn Bertozzi ise yaptığı çalışmada klik kimyasını yeni bir boyuta taşımayı başardı. Bertozzi’nin geliştirdiği ‘biyoortogonal reaksiyonlar’, kanser tedavilerinin daha yüksek doğrulukla yapılmasını sağlamaya başladı.