2022 Nobel Fizik Ödülü Kazananları Açıklandı

Nobel Komitesi, fizik alanında yılın çalışmasını yapan ve Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen isimleri açıkladı.

Bilim dünyasında her yıl dağıtılan ve en prestijli ödül olan Nobel Ödülleri’nin kazananları bu hafta duyurulmaya başladı. Geçtiğimiz gün Nobel Tıp Ödülü’nün kazananı açıklanmışken, bugün Nobel Fizik Ödülü’nün kazanan isimleri duyuruldu.

Nobel Komitesi, Nobel Fizik Ödülü için Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger isimlerini layık gördü. Üç isim, yaptıkları ortak çalışmada dolanık fotonları odağa almış, Bell eşitsizliklerinin ihlal edildiğini ortaya koyarak kuantum bilimine öncülük etmeyi başarmıştı.

Üç bilim insanının başarısının önemi ne?

Üç bilim insanının başarısı, çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam eden kuantum bilgi bilimi için önemli bir adım oldu. Kuantum bilgi biliminin gelişimiyle birlikte güvenli bilgi aktarımı, kuantum hesaplama ve algılama teknolojisi gibi alanlar hayatımızda yer edinmeye başlayabilecek.

Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger, Nobel Fizik Ödülü ile birlikte 10 milyon İsveç kronu değerinde para ödülü de kazandı. Nobel Fizik Ödülü’nin geçtiğimiz yılki kazananları, Dünya ikliminin fiziksel modellemesini yapan, ısınmayı hatasız öngören ve değişkenliği ölçen Syukuro Manabe ile Klaus Hasselmann ikilisi ve atomdan gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerde dalgalanmalar ve düzensizliğin keşfi ile Giorgio Parisi arasında paylaştırılmıştı.