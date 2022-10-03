Nobel Tıp Ödülü Kazananı Açıklandı - 2022

Nobel Ödülleri'nde Tıp Ödülü'nü kazanan bilim insanı açıklandı. Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün kazanan isim Svante Pääbo oldu.

Bilim dünyasının en prestijli ödülleri olan Nobel Ödülleri’nin kazananları, bugünden itibaren açıklanmaya başladı. Kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarla büyük başarılara imza atan bilim insanları, Nobel Ödülleri ile başarılarını ve keşiflerini tarihe kazımayı başarıyorlar.

Nobel Ödülleri’nde kazananı açıklanan ilk alan ise Fizyoloji veya Tıp oldu. Bu yıl Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü kazanmaya layık görülen isim, İsveçli genetik bilimci Svante Pääbo oldu. Pääbo’ye Nobel ödülü kazandıran çalışması, Neandartel genomunun dizilenmesi oldu.

Nobel Komitesi’nin Pääbo ve çalışması hakkındaki açıklaması:

“Bu yılın fizyoloji veya tıp dalında Nobel Ödülü sahibi olan Svante Pääbo, öncü araştırması sayesinde imkansız görünen bir şeyi başardı: günümüz insanının soyu tükenmiş bir akrabası olan Neandertal'in genomunu sıralamak.

Pääbo'nun keşifleri, evrimsel tarihimize dair yeni bir anlayış yarattı.”

Pek çok bilim insanına göre günümüzden on binlerce yıl önce varlığını sürdüren Neandartellerin kemiklerinden DNA elde etmek oldukça zor, hatta imkânsız bir şeydi. Fakat Pääbo, mevcut teknoloji ve kendi yöntemleriyle kemiklerden DNA çıkarmayı ve bu DNA’yı analiz etmeyi başardı.

Svante Pääbo kimdir?

20 Nisan 1955’te Stockholm’de dünyaya gelen Svante Pääbo, kimyager Karin Pääbo ve biyokimyacı Sune Bergström’ün oğluydu. 2004 yılında hayatını kaybeden baba Sune Bergström, 1982 yılında oğlunun kazandığı aynı Nobel ödülüne layık görülmüştü.

Svante Pääbo, doktorasını Uppsala Üniversitesi’nde 1986 yılında kazandı. Pääbo, kendisine Nobel getiren çalışmasını 2006 yılında duyurmuş, 2007 yılında Time tarafından “Yılın en etkili 100 ismi” arasına alındı.