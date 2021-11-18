2022 yılında en çok tercih edilmesi beklenen renkler açıklandı. Kendi yapay teknolojisini kullanarak incelediği veriler sonucu bu renklere ulaşan Shutterstock, 2022 yılında huzur veren renklerin ön plana çıkacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük lisanslı görsel, video ve müzik sağlayıcısı Shutterstock, 2022 yılına damga vuracak renkleri açıkladı. Her yıl devasa boyutlardaki veri tabanlarını inceleyerek bir sonraki yılda tasarımcıların hangi renkleri tercih edeceğini paylaşan Shutterstock, 2022 yılının renklerini tespit etmek için yenilikçi bir yönteme başvurdu.

Kendi geliştirdiği yapay zeka teknolojisini kullanan şirket, renklerin online ortamda nasıl algılandığını araştırdı. Bu yöntemle birlikte reklamcılar da müşterilerinin ihtiyaçlarına göre daha kolay renk seçebilir hale gelecek.

2022’nin renklerinde ‘huzur ve sakinlik’ ön plana çıkıyor:

Bu yıl bir çoğumuz için 2020 yılının yarattığı şoku atlatmaya çalışmakla geçti. Bir yıl boyunca eve kapandıktan sonra yeniden normal yaşantının durmak bilmeyen temposuna ayak uydurmaya çalışmak şüphesiz hepimizi yordu. Bu nedenle 2022 yılına damga vurması tahmin edilen renklerin de ‘huzur’ ve ‘sakinlik’ hislerini uyandıran renkler olması pek de şaşırtıcı gelmeyecektir.

Shutterstock, 2022’nin paletinde ‘Dinlendiren Mercan (Calming Coral), Kadife Menekşe (Velvet Violet) ve Pasifik Pembesi (Pacific Pink)’ renklerinin yer alacağını açıkladı ve her rengi tanıtan birer video yayınladı.

Dinlendiren Mercan (Calming Coral)

Nostaljik bir havası olan bu renk aynı zamanda huzur veren bir dokuya da sahip.

Kadife Menekşe (Velvet Violet)

2022 paletinde yer alan renkler arasında ‘en soylusu ve zarifi’ olarak nitelendirilen bu renk, sakin bir zihni de temsil ediyor.

Pasifik Pembesi (Pacific Pink)

2022 renklerinin en yumuşak tonu olan bu renk, geçip giden yaz anılarına duyulan bir özlem gibi adeta.