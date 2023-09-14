Hazır okullar da açılırken güncellenmiş fiyatlarla ve aktivite masraflarıyla İstanbul'da yaşayacak bir öğrencinin maliyetlerine değindik.

Okullar tekrar açılmaya yakınken şehre dönüp düzeni tekrar oturtma gibi durumlar öğrencilerin gündeminde. Özellikle de okul için tamamlaması gereken eksiklere sahip olanlar, okul başlamadan önce bu eksikleri giderebilmek için indirim köşesinden indirim köşesine koşuyor.

İçinde bulunduğumuz ve en ufak bir ihtiyacın bile “bu fiyat ne?” dedirttiği durumda bu eksikleri çok da bekletmeden kapatmak gerekiyor. Biz de İstanbul’da yaşayan bir öğrenciyi temel alarak ihtiyaçların ne kadar tutabileceğini maddeler altında anlattık. Bu fiyatları, içinde bulunduğunuz ile göre kendinize de uyarlayabilirsiniz.

Öncelikle öğrencimize kalacak yer lazım. Bunun için de dört seçeneği var.

KYK Yurdu Tip 1 : 855 TL Depozito / Aylık 345 TL Tip 2 : 1.020 TL Depozito / Aylık 405 TL Tip 3 : 1.020 TL Depozito / Aylık 405 TL Tip 4 : 1.110 TL Depozito / Aylık 480 TL Tip 5 : 1.200 TL Depozito / Aylık 510 TL Tip 6 : 1.365 TL Depozito / Aylık 570 TL

Özel Yurt: Yıllık ortalama 50.000 TL (Aylık 4.000-5.000 TL)

Aile Evi

Kira: İstanbul için ortalama 10.000 TL

İstanbul’da okuyacak öğrencimiz için barınma seçenekleri bu şekilde. Elbette evdeki kişi sayısı arttıkça kişi başına düşen kira masrafı da azalacaktır.

Tamam, kalacağımız yeri bulduk. Peki bu öğrencimiz şehir içinde ulaşımı nasıl sağlayacak?

Bunun için de öncelikli olarak toplu taşımaya bakalım. Eğer İstanbul’da öğrenciyseniz 212 TL vererek aylık abonman akbili alabiliyorsunuz. Bu da sürekli okula gidip bunun haricinde de gezecek olanlar için nimet diyebiliriz. Zira bu imkân, öğrenci olmayanlar için 1177 TL’den sunuluyor.

Otobüs haricinde minibüs, dolmuş, taksi ve tren gibi şehir içinde ulaşım sağlayabileceğiniz alternatifler var. Bunların fiyatları ise şu şekilde:

Aylık öğrenci abonmanı : 220 TL

: 220 TL Minibüs 0-7 km : 12 TL 7-11 km : 14 TL 11-15 km : 14,50 TL 15-20 km : 15 TL

Marmaray (abonman geçerli) ​ Öğrenci için en kısa mesafe : 4,83 TL Öğrenci için en uzun mesafe : 9,90 TL

Scooter ​ Ortalama saatlik kiralama : 100 TL

Araç: Aylık yakıt kullanımı mesafe ve aracın kendisine göre değişir

Öğrencimiz hep şehir içinde gezecek değil ya. Marmara bölgesinden çıkıp farklı illeri de tatillerde gezip görmesin mi?

Öğrencimizin Marmara bölgesinde gezmek için tercih edebileceği otobüsler, ortalama 200 ile 250 TL arasında fiyat biçiyor. Yüksek Hızlı Tren, yani YHT ile farklı illere gitmek isterseniz de bu yazının yazıldığı tarihte -ekonomi sınıfında- en ucuz 69 TL (Sakarya), en pahalı ise 349 TL (Karaman) ödeyerek seyahat edebilirsiniz. Burada, söylediğimiz fiyatlara artı olarak yüzde 15 öğrenci indirimi uygulandığını belirtelim.

Peki öğrencimiz, İstanbul’da okul dışında ne yapabilir?

İstanbul’da gezip görülebilecek çok sayıda tiyatro, sinema ve müze yer alıyor. Özellikle de öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde sayısız kafe yer alıyor. Buraların ortalama fiyatlarını da verelim:

Tiyatro İBB Şehir Tiyatroları : 20-50 TL Belediye harici mekânlar : 350 TL ve üzerine kadar gidiyor

Sinema : Öğrenci için ortalama 55-150 TL aralığında

: Öğrenci için ortalama 55-150 TL aralığında Konser : Ortalama 200 TL ile 700 TL aralığında

: Ortalama 200 TL ile 700 TL aralığında Müze Gezisi : 60 TL (Müzekart)

: 60 TL (Müzekart) Arkadaşlarla takılma İçecek ve yiyecek : Ortalama 100 TL Termos : Ortalama 300-400 TL



Öğrencimiz spor yapmak da isteyebilir.

Bunun için de spor salonlarının aylık ücretlerine bakalım. Sağlam ve taahhütlü bir salonun aylık ortalama 400 TL gibi bir fiyattan başladığını ve 1200 liraya kadar yükseldiğini görüyoruz. Diğer salonlar da bu aralıkta fiyat veriyor. Tabii bunun üstüne çıkmak da mümkün.

“Sporda müzik dinleyip eve geldiğinde de bir şeyler izleyemeyecek mi bu çocuk?” dediğinizi duyar gibiyiz. Öğrenci olmasının getirisiyle müzik servislerinden ayda ortalama 10 TL ile 22 TL arasında faydalanabiliyor.

Bir de olmazsa olmazlarımız var tabii

Öğrencilik hayatı boyunca gerekli olacak elektronik cihazları ve kitapları da hesaba dahil etmek gerek. Bunları da kabaca şu şekilde sıralayabiliriz:

Öğrenciliği idare edebilecek, alınabilecek en ucuz telefon : 8.000 TL

: 8.000 TL Telefon faturası : Ortalama 200 TL

: Ortalama 200 TL Dizüstü bilgisayar : 10.0000-15.000 TL

: 10.0000-15.000 TL Powerbank : 400-1.000 TL

: 400-1.000 TL Kulaklık : Ortalama 1.000 TL

: Ortalama 1.000 TL 64 GB depolama birimi : Ortalama 110 TL Ortalama toplam : 22.000 TL

: Ortalama 110 TL

Biz yine de insaflı davrandık.

Zira öğrenci olmayan bir yetişkin için bu fiyatlar, yazdıklarımızın çok daha ötesinde. Aylık alışkanlıklara göre dışarıda dolaşma veya kalma masrafı değişeceğinden kendinize göre uyarlayarak farklı şehirler için de sonuç çıkarabilirsiniz. Kendi senaryonuzu da yorumlarda paylaşıp diğerlerinin fikir sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.

Vergi muafiyeti üzerine hâlâ iddialar döndüğünden o konuya şimdilik yer vermedik. Tam olarak netleştiğinde bu içerik de güncellenecek.