James Dyson Vakfı tarafından öğrenciler için her yıl düzenlenen tasarım odaklı mühendislik yarışması James Dyson Ödülü'nün 2024 ayağı için başvurular başladı. Süreç, temmuza kadar devam edecek.

James Dyson Vakfı tarafından öğrenciler için 2005’ten beri her yıl düzenlenen tasarım odaklı mühendislik yarışması James Dyson Ödülü, şimdiye kadar 400’den fazla genç mucide 1 milyon dolardan fazla destek sağlamıştı. Bu nedenle yarışmanın 2024 ayağı da merakla bekleniyordu. Bugün beklenen haber geldi.

Vakıf, 2024 James Dyson Ödülü’nün başvurularının başladığını duyurdu. Ödülün ulusal kazananları 11 Eylül’de, uluslararası ilk liste 16 Ekim’de, uluslararası kazananları ise 13 Kasım’da belli olacak.

Başvurular, 17 Temmuz’a kadar devam edecek

2024 James Dyson Ödülü başvuruları, 6 Mart itibarıyla başladı. James Dyson Vakfı’nın açıklamasına göre 17 Temmuz günün gece yarısına kadar başvurular kabul edilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerden problem çözen bir şey tasarlamaları isteniyor. Bu problem, günlük hayatta karşılaştığı bir problem olabileceği gibi küresel bir problem de olabilecek. Yarışmada önemli olan, çözümün etkili olması ve dikkate değer bir tasarım düşüncesinin gösterilmesi.

Kazananlar her yıl olduğu gibi büyük para ödüllerin sahibi olacak. 30 ülkedeki ulusal kazananların her biri 5 bin sterlin kazanırken dünya çapındaki uluslararası ödülü elde edenler ise 30 bin sterlin alacak. Uluslararası taraftaki ikinciler ise 5 bin sterlin alacak.

Başvurular, ilk olarak ulusal düzeyde bir jüri ekibi ve Dyson mühendisleri tarafından değerlendirilecek. Sonrasında ise her katılımcı ülkeden bir ulusal kazanan ve iki ulusal ikinci seçilecek. Dyson mühendislerinden oluşan bir panel, kazananlar arasından uluslararası ilk 20’yi belirleyecek. Bu en iyi 20 proje, son olarak ise Sir James Dyson tarafından incelenecek.

2024 James Dyson Ödülü’ne nasıl başvurulur?

*Yangınları erken tespit edebilen uydu bağlantılı bir sensör sistemi olan "ForestGuard 2.0" geçen yılın Türkiye kazananı olmuştu.

Adaylar, James Dyson Ödülü internet sitesi üzerinde bulunan form aracılığıyla başvuru yapabilecekler. Bu formda icatlarının ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve geliştirme süreçlerini kısaca açıklamaları gerekecek. Başvurmak istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

2024 James Dyson Ödülü’ne kimler katılabilir?

James Dyson Vakfı’nın aktardığına göre adayların lisans veya lisansüstü mühendislik/tasarım ile ilgili bir derse en az bir yarıyıl kayıtlı veya son dört yıl içinde kayıt yaptırmış olması gerekecek. Ekip başvurularında ise bir üniversitede lisans veya yüksek lisans programına en az bir sömestir için kayıt yaptırmış veya son dört yıl içinde eğitim almış olmak gerekiyor. Ayrıca en az bir ekip üyesinin mühendislik veya tasarım alanında eğitim görmüş olması gerektiği de ekleniyor.

Geçen yıl Türkiye'de James Dyson Ödülü'nün kazananı için:

Geçen yılın uluslararası kazananları için: