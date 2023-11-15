James Dyson Ödülü'nün 2023 yılı uluslararası kazananları belli oldu. Uluslararası, İnsani Yardım ve Sürdürülebilirlik kategorilerinden kazananlar, 30 bin sterlinlik ödül kazandı.

Her yıl düzenlenen uluslararası tasarım yarışması James Dyson Ödülü’nün 2023 kazananları belli oldu. Uluslararası, Sürdürülebilirlik ve İnsani Yardım olmak üzere üç farklı kategoride ödül verildi. Kazananlar, icatlarının sonraki aşamalarını destekleyecek 30 bin sterlin değerindeki ödülün de sahibi oldu.

Sir James Dyson da yaptığı açıklamada, "Bu genç mucitler, karşılaştığımız sorunlar hakkında sadece konuşmak yerine, bu sorunları teknoloji ve tasarımla çözmeye çalışıyorlar. Onları bu kadar etkileyici kılan dünyayı iyileştirme konusundaki tutkuları ve kararlılıklarıdır. Umarım bu ödül onlara başarıya giden yolda bir sıçrama tahtası olur.” ifadelerini kullandı.

James Dyson Ödülü’nün kazananları

İnsani Yardım Ödülü, Polonyalı Pior Tluszcz tarafından icat edilen The Life Chariot’a gitti

İnsani Yardım kategorisindeki ödül, Pior Tluszcz tarafından icat edilen The Life Chariot tarafından kazanıldı. The Life Chariot, Ukrayna’daki sağlık görevlileri tarafından kullanılan, çok yönlü kullanıma uygun arazi tipi bir römork ambulans olarak karşımıza çıkıyor. Aracın düşük ağırlığı ve süspansiyonu, bir yaralının içinde seyahat etmesini güvenli hâle getiriyor.

Uluslararası kategorisindeki ödülü ise Kore’den çıkan ve Türkiye’deki depremlerden ilham alınarak icat edilen The Golden Capsule kazandı

Uluslararası kategorisindeki ödülü, Kore’den Yujin Chae, Daeyeon Kim, Yeonghwan Shin ve Yuan Bai’nin geliştirdiği The Golden Capsule kazandı. Bu cihaz, Türkiye’deki depremlerden ilham alınarak icat edildi. Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 55 binden fazla vatandaşımızı kaybetmiştik. Bu süreçte sağlık görevlileri, hastalar için serum paketi taşırken zorlu ortamlarda hareket etmek zorunda kalıyordu.

Buna çözüm bulmak isteyen Koreli öğrenciler, yer çekimi yerine elastik kuvvetler ve hava basıncı farklılıklarını kullanan, güç kaynağına gerek duymayan ve el işlemi gerektirmeyen intravenöz cihaz Golden Capsule'ü tasarladı. Afet bölgelerindeki sağlık görevlileri, cihaz sayesinde hastaları taşırken damar yolu enjeksiyon paketlerini tutmak zorunda kalmıyor ve infüzyon hızını kontrol etmek için elektrik gerekmiyor.

Sürdürülebilirlik kazananı ise Hoi Fung Ronaldo Chan ve Can Jovial Xiao’nun geliştirdiği E-COATING oldu

Üçüncü ve son ödül ise Hong Kong’dan Hoi Fung Ronaldo Chan ve Can Jovial Xiao ikilisine gitti. İki sorunu çözen E-COATING, geri dönüştürülmüş atık camdan üretiliyor ve güneş ışınlarını yansıtarak binaların ısı emilimini azaltmak için çatılara ve duvarlara uygulanabiliyor. Bu da klima gibi soğutma çözümleri için tüketilen elektrik miktarını azaltıyor ve ilgili sera gazı emisyonlarını düşürüyor.

James Dyson Ödülü'nün Türkiye ayağını kazananı merak ediyorsanız: