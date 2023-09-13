Her yıl düzenlenen mühendislik yarışması James Dyson Ödülü'nün Türkiye ayağının bu yılki kazananı belli oldu. Yangınları erken tespit edebilen uydu bağlantılı bir sensör sistemi olan ForestGuard 2.0, yarışmayı kazandı.

Sürdürülebilirlik odaklı bir mühendislik yarışması olan James Dyson Ödülü, James Dyson Vakfı tarafından 2005 yılından beri her yıl düzenleniyordu ve bugüne kadar 390 icada finansal destek sağlamıştı. Ülkemizde de gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki ayağının başvuruları mart ayında yapılmıştı.

Bugün ise Türkiye’de kimin ödülü kazandığı açıklandı. 2023 James Dyson Ödülü’nün Türkiye ayağını kazanan proje, yangınları gerçek zamanlı olarak ultra erken şekilde tespit eden IoT tabanlı, uydu bağlantılı bir sensör sistemi olan “ForestGuard 2.0” oldu.

Yangınları erken tespit ederek yetkilileri bilgilendiren proje, 5 bin sterlinlik ödül kazandı.

ForestGuard 2.0 Türkiye ayağının ulusal kazananı olarak 5 bin sterlinlik parayla ödüllendirildi. Proje, 2016 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan, yüksek lisansını ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimari Tasarım Bilgi İşlem üzerine yapmış ve eş zamanlı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak ders veren Suat Batuhan Esirger tarafından tasarlandı.

Gelen açıklamalara göre ForestGuard 2.0, gerçek bir dünya problemini çözmeye odaklanıyor. Sistem, yapay zeka entegreli gaz sınıflandırması ile alev aldığında yetkilileri bilgilendirerek yangın yayılmadan müdahale etmelerini sağlıyor. S-Band RF kanalı ile sensör-uydu iletişimini kullanarak ormanlarda bir ağ olarak çalışıyor. Modüller, gaz seviyelerini, sıcaklığı, nemi ve hava basıncını ölçebilen ve ayrıca farklı senaryolar için havayı analiz edebilen hassas, geniş spektrumlu sensörlere sahip.

Herhangi bir acil durum meydana geldiğinde, sensör modülleri toplanan verileri GeoStationary uydularına iletiyor, onlar da bu verileri Dünya'ya ve sunuculara aktarıyor. Sunucuda bir acil durum doğrulanırsa, yetkilileri ve itfaiyeyi harekete geçmeleri için bilgilendiriyor ve tepki süresini 15 dakikanın altına indirme fırsatı yakalanıyor.

Yarışmada ulusal ikinci ise bir dalış fenerini tam çift yönlü optik sesli iletişim ile entegre ederek, su altı keşiflerinde büyük kolaylık yaratan deniz dostu bir biyomimetik cihaz BuddyTalkie oldu.

Son olarak James Dyson Ödülü için katılımcı ülkelerden seçilen uluslararası kısa listenin 18 Ekim’de, uluslararası kazananlar ise 15 Kasım’da açıklanacağını ekleyelim.