En prestijli film ödüllerinden olan BAFTA Ödülleri'nin bu yılki adayları belli oldu. Conclave, en çok adaylık alan film olmayı başardı.

Yeni yılla birlikte film ve sinema dünyasında ödül sezonuna girmiş olduk. Önümüzdeki birkaç ay boyunca birbirinden prestijli törenlerin düzenlendiğini ve yılın en iyilerinin ödüllendirildiğini göreceğiz. Yakın zamanda Altın Küre ödülleri dağıtılmıştı. Şimdi ise BAFTA Ödülleri’nin adayları açıklandı.

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından verilen ve Oscar’ların Birleşik Krallık’taki dengi diyebileceğimiz tören 16 Şubat 2025 tarihinde Londra’da düzenlenecek. Adaylara baktığımızda, en çok adaylığı 12 ile Edward Berger imzalı Conclave’in aldığını görüyoruz. Onu 11 adaylıkla Emilia Perez ve 9 adaylıkla The Brutalist takip ediyor. Gelin adayların hepsine bakalım.

2025 BAFTA Film Ödülleri adayları

En iyi film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

En iyi İngiliz film

Bird

Blitz

Conclave

Gladiator II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En iyi kadın oyuncu

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste - Hard Truths

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Saoirse Ronan - The Outrun

En iyi erkek oyuncu

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

Hugh Grant - Heretic

Sebastian Stan - The Apprentice

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Selena Gomez - Emilia Pérez

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Jamie Lee Curtis - The Last Showgirl

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Clarence Maclin - Sing Sing

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

En iyi yönetmen

Anora - Sean Baker

The Brutalist - Brady Corbet

Conclave - Edward Berger

Dune: Part Two - Denis Villeneuve

Emilia Pérez - Jacques Audiard

The Substance - Coralie Fargeat

En iyi çıkış yapan İngiliz yönetmen, yapımcı veya yazar (ilk film)

Hoard

Kneecap

Monkey Man

Santosh

Sister Midnight

İngilizce olmayan en iyi film

All We Imagine As Light

Emilia Pérez

I'm Still Here

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

En iyi belgesel

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

En iyi animasyon

Flow

Inside Out 2

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

En iyi çocuk ve aile filmi

Flow

Kensuke's Kingdom

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

En iyi özgün senaryo

Anora

The Brutalist

Kneecap

A Real Pain

The Substance

En iyi uyarlama senaryo

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan

En iyi özgün film müziği

The Brutalist - Daniel Blumberg

Conclave - Volker Bertelmann

Emilia Pérez - Camille, Clément Ducol

Nosferatu - Robin Carolan

The Wild Robot - Kris Bowers

En iyi kadro seçimi

Anora

The Apprentice

A Complete Unknown

Conclave

Kneecap

En iyi sinematografi

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

En iyi kostüm tasarımı

Blitz

A Complete Unknown

Conclave

Nosferatu

Wicked

En iyi kurgu

Anora

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Kneecap

En iyi prodüksiyon tasarımı

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

En iyi saç ve makyaj

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

En iyi ses

Blitz

Dune: Part Two

Gladiator II

The Substance

Wicked

En iyi görsel efekt

Better Man

Dune: Part Two

Gladiator II

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

En iyi İngiliz kısa film

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors

Stomach Bug

En iyi İngiliz kısa animasyon