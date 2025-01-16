Yeni yılla birlikte film ve sinema dünyasında ödül sezonuna girmiş olduk. Önümüzdeki birkaç ay boyunca birbirinden prestijli törenlerin düzenlendiğini ve yılın en iyilerinin ödüllendirildiğini göreceğiz. Yakın zamanda Altın Küre ödülleri dağıtılmıştı. Şimdi ise BAFTA Ödülleri’nin adayları açıklandı.
Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından verilen ve Oscar’ların Birleşik Krallık’taki dengi diyebileceğimiz tören 16 Şubat 2025 tarihinde Londra’da düzenlenecek. Adaylara baktığımızda, en çok adaylığı 12 ile Edward Berger imzalı Conclave’in aldığını görüyoruz. Onu 11 adaylıkla Emilia Perez ve 9 adaylıkla The Brutalist takip ediyor. Gelin adayların hepsine bakalım.
2025 BAFTA Film Ödülleri adayları
En iyi film
- Anora
- The Brutalist
- A Complete Unknown
- Conclave
- Emilia Perez
En iyi İngiliz film
- Bird
- Blitz
- Conclave
- Gladiator II
- Hard Truths
- Kneecap
- Lee
- Love Lies Bleeding
- The Outrun
- Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
En iyi kadın oyuncu
- Cynthia Erivo - Wicked
- Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez
- Marianne Jean-Baptiste - Hard Truths
- Mikey Madison - Anora
- Demi Moore - The Substance
- Saoirse Ronan - The Outrun
En iyi erkek oyuncu
- Adrien Brody - The Brutalist
- Timothée Chalamet - A Complete Unknown
- Colman Domingo - Sing Sing
- Ralph Fiennes - Conclave
- Hugh Grant - Heretic
- Sebastian Stan - The Apprentice
En iyi yardımcı kadın oyuncu
- Selena Gomez - Emilia Pérez
- Ariana Grande - Wicked
- Felicity Jones - The Brutalist
- Jamie Lee Curtis - The Last Showgirl
- Isabella Rossellini - Conclave
- Zoe Saldaña - Emilia Pérez
En iyi yardımcı erkek oyuncu
- Yura Borisov - Anora
- Kieran Culkin - A Real Pain
- Clarence Maclin - Sing Sing
- Edward Norton - A Complete Unknown
- Guy Pearce - The Brutalist
- Jeremy Strong - The Apprentice
En iyi yönetmen
- Anora - Sean Baker
- The Brutalist - Brady Corbet
- Conclave - Edward Berger
- Dune: Part Two - Denis Villeneuve
- Emilia Pérez - Jacques Audiard
- The Substance - Coralie Fargeat
En iyi çıkış yapan İngiliz yönetmen, yapımcı veya yazar (ilk film)
- Hoard
- Kneecap
- Monkey Man
- Santosh
- Sister Midnight
İngilizce olmayan en iyi film
- All We Imagine As Light
- Emilia Pérez
- I'm Still Here
- Kneecap
- The Seed of the Sacred Fig
En iyi belgesel
- Black Box Diaries
- Daughters
- No Other Land
- Super/Man: The Christopher Reeve Story
- Will & Harper
En iyi animasyon
- Flow
- Inside Out 2
- Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
- The Wild Robot
En iyi çocuk ve aile filmi
- Flow
- Kensuke's Kingdom
- Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
- The Wild Robot
En iyi özgün senaryo
- Anora
- The Brutalist
- Kneecap
- A Real Pain
- The Substance
En iyi uyarlama senaryo
- A Complete Unknown
- Conclave
- Emilia Pérez
- Nickel Boys
- Sing Sing
BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü
- Marisa Abela
- Jharrel Jerome
- David Jonsson
- Mikey Madison
- Nabhaan Rizwan
En iyi özgün film müziği
- The Brutalist - Daniel Blumberg
- Conclave - Volker Bertelmann
- Emilia Pérez - Camille, Clément Ducol
- Nosferatu - Robin Carolan
- The Wild Robot - Kris Bowers
En iyi kadro seçimi
- Anora
- The Apprentice
- A Complete Unknown
- Conclave
- Kneecap
En iyi sinematografi
- The Brutalist
- Conclave
- Dune: Part Two
- Emilia Pérez
- Nosferatu
En iyi kostüm tasarımı
- Blitz
- A Complete Unknown
- Conclave
- Nosferatu
- Wicked
En iyi kurgu
- Anora
- Conclave
- Dune: Part Two
- Emilia Pérez
- Kneecap
En iyi prodüksiyon tasarımı
- The Brutalist
- Conclave
- Dune: Part Two
- Nosferatu
- Wicked
En iyi saç ve makyaj
- Dune: Part Two
- Emilia Pérez
- Nosferatu
- The Substance
- Wicked
En iyi ses
- Blitz
- Dune: Part Two
- Gladiator II
- The Substance
- Wicked
En iyi görsel efekt
- Better Man
- Dune: Part Two
- Gladiator II
- Kingdom of the Planet of the Apes
- Wicked
En iyi İngiliz kısa film
- The Flowers Stand Silently, Witnessing
- Marion
- Milk
- Rock, Paper, Scissors
- Stomach Bug
En iyi İngiliz kısa animasyon
- Adiós
- Mog's Christmas
- Wander to Wonder