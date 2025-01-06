Yeni yılın başlamasıyla birlikte sinema ve dizi dünyasında ödül sezonu da başladı. En prestijli ödül törenlerinden olan ve birçoğu tarafından “Oscar’ın habercisi” olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri’nin bu yılki ayağı geçtiğimiz saatlerde resmen gerçekleştirildi.
82.'si düzenlenen törende geçtiğimiz yılın en iyi film ve dizileri ödüllendirildi. Bir öncekinin aksine bu sene töreni domine eden bir yapım olmadı. The Brutalist’ten The Substance’a, Shogun’dan Baby Raindeer’a kadar birçok yapım ödül almayı başardı. Lafı çok uzatmadan gelin kazananlara bakalım.
82. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları
En iyi film - Drama
- KAZANAN: The Brutalist
- A Complete Unknown
- Conclave
- Dune: Part Two
- Nickel Boys
- September 5
En iyi film - Müzikal veya Komedi
- KAZANAN: Emilia Pérez
- Anora
- Challengers
- A Real Pain
- The Substance
- Wicked
En iyi yabancı film
- KAZANAN: Emilia Pérez
- All We Imagine as Light
- The Girl with the Needle
- I'm Still Here
- The Seed of the Sacred Fig
- Vermiglio
En iyi animasyon filmi
- KAZANAN: Flow
- Inside Out 2
- Memoir of a Snail
- Moana 2
- Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
- The Wild Robot
En iyi gişe başarısı
- KAZANAN: Wicked
- Alien: Romulus
- Beetlejuice Beetlejuice
- Deadpool & Wolverine
- Gladiator II
- Inside Out 2
- Twisters
- The Wild Robot
Drama dalında en iyi erkek oyuncu
- KAZANAN: Adrien Brody (The Brutalist)
- Timothée Chalamet (A Complete Unknown)
- Daniel Craig (Queer)
- Colman Domingo (Sing Sing)
- Ralph Fiennes (Conclave)
- Sebastian Stan (The Apprentice)
Drama dalında en iyi kadın oyuncu
- KAZANAN: Fernanda Torres (I'm Still Here)
- Pamela Anderson (The Last Showgirl)
- Angelina Jolie (Maria)
- Nicole Kidman (Babygirl)
- Tilda Swinton (The Room Next Door)
- Kate Winslet (Lee)
Komedi veya müzikal dalında en iyi erkek oyuncu
- KAZANAN: Sebastian Stan (A Different Man)
- Jesse Eisenberg (A Real Pain)
- Hugh Grant (Heretic)
- Gabriel LaBelle (Saturday Night)
- Jesse Plemons (Kinds of Kindness)
- Glen Powell (Hit Man)
Komedi veya müzikal dalında en iyi kadın oyuncu
- KAZANAN: Demi Moore (The Substance)
- Amy Adams (Nightbitch)
- Cynthia Erivo (Wicked)
- Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)
- Mikey Madison (Anora)
- Zendaya (Challengers)
En iyi erkek yardımcı oyuncu (film)
- KAZANAN: Kieran Culkin (A Real Pain)
- Yura Borisov (Anora)
- Edward Norton (A Complete Unknown)
- Guy Pearce (The Brutalist)
- Jeremy Strong (The Apprentice)
- Denzel Washington (Gladiator II)
En iyi kadın yardımcı oyuncu (film)
- KAZANAN: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)
- Ariana Grande (Wicked)
- Selena Gomez (Emilia Pérez)
- Felicity Jones (The Brutalist)
- Margaret Qualley (The Substance)
- Isabella Rossellini (Conclave)
En iyi yönetmen
- KAZANAN: Brady Corbet (The Brutalist)
- Jacques Audiard (Emilia Pérez)
- Sean Baker (Anora)
- Edward Berger (Conclave)
- Coralie Fargeat (The Substance)
- Payal Kapadia (All We Imagine as Light)
En iyi senaryo
- KAZANAN: Peter Straughan (Conclave)
- Jacques Audiard (Emilia Pérez)
- Sean Baker (Anora)
- Brady Corbet, Mona Fastvold (The Brutalist)
- Jesse Eisenberg (A Real Pain)
- Coralie Fargeat (The Substance)
En iyi özgün şarkı
- KAZANAN: El Mal (Emilia Pérez)
- Beautiful That Way (The Last Showgirl)
- Compress/Repress (Challengers)
- Forbidden Road (Better Man)
- Kiss The Sky (The Wild Robot)
- Mi Camino (Emilia Pérez)
En iyi özgün film müziği
- KAZANAN: Challengers
- Conclave
- The Brutalist
- The Wild Robot
- Emilia Pérez
- Dune: Part Two
En iyi dizi - Drama
- KAZANAN: Shōgun
- The Diplomat
- Mr. and Mrs. Smith
- Squid Game
- Slow Horses
- The Day of the Jackal
En iyi dizi - Müzikal veya Komedi
- KAZANAN: Hacks
- Abbott Elementary
- The Bear
- The Gentlemen
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
En iyi mini dizi
- KAZANAN: Baby Reindeer
- Disclaimer
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
- Ripley
- True Detective: Night Country
Drama dalında en iyi erkek oyuncu (dizi)
- KAZANAN: Hiroyuki Sanada (Shōgun)
- Donald Glover (Mr. and Mrs. Smith)
- Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Eddie Redmayne (The Day of the Jackal)
- Billy Bob Thornton (Landman)
Drama dalında en iyi kadın oyuncu (dizi)
- KAZANAN: Anna Sawai (Shōgun)
- Kathy Bates (Matlock)
- Emma D'Arcy (House of the Dragon)
- Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith)
- Keira Knightley (Black Doves)
- Keri Russell (The Diplomat)
Müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu
- KAZANAN: Jeremy Allen White (The Bear)
- Adam Brody (Nobody Wants This)
- Ted Danson (A Man on the Inside)
- Steve Martin (Only Murders in the Building)
- Jason Segel (Shrinking)
- Martin Short (Only Murders in the Building)ü
Müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu
- KAZANAN: Jean Smart (Hacks)
- Kristen Bell (Nobody Wants This)
- Quinta Brunson (Abbott Elementary)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Selena Gomez (Only Murders in the Building)
- Kathryn Hahn (Agatha All Along)
Bir mini dizide en iyi erkek oyuncu
- KAZANAN: Colin Farrell (The Penguin)
- Richard Gadd (Baby Reindeer)
- Kevin Kline (Disclaimer)
- Cooper Koch (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)
- Ewan McGregor (A Gentleman in Moscow)
- Andrew Scott (Ripley)
Bir mini dizide en iyi kadın oyuncu
- KAZANAN: Jodie Foster (True Detective: Night Country)
- Cate Blanchett (Disclaimer)
- Cristin Milioti (The Penguin)
- Sofía Vergara (Griselda)
- Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans)
- Kate Winslet (The Regime)
En iyi yardımcı kadın oyuncu (dizi)
- KAZANAN: Jessica Gunning (Baby Reindeer)
- Liza Colón-Zayas (The Bear)
- Hannah Einbinder (Hacks)
- Dakota Fanning (Ripley)
- Allison Janney (The Diplomat)
- Kali Reis (True Detective: Night Country)
En iyi yardımcı erkek oyuncu (dizi)
- KAZANAN: Tadanobu Asano (Shōgun)
- Javier Bardem (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)
- Harrison Ford (Shrinking)
- Jack Lowden (Slow Horses)
- Diego Luna (La Maquina)
- Ebon Moss-Bachrach (The Bear)
En iyi stand-up performansı
- KAZANAN: Ali Wong (Single Lady)
- Jamie Foxx (What Had Happened Was)
- Nikki Glaser (Someday You'll Die)
- Seth Meyers (Dad Man Walking)
- Adam Sandler (Love You)
- Ramy Youssef (More Feelings)