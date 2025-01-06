82. Altın Küre Ödülleri geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Yılın en başarılı film, dizi ve oyuncularına ödül yağdı.

Yeni yılın başlamasıyla birlikte sinema ve dizi dünyasında ödül sezonu da başladı. En prestijli ödül törenlerinden olan ve birçoğu tarafından “Oscar’ın habercisi” olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri’nin bu yılki ayağı geçtiğimiz saatlerde resmen gerçekleştirildi.

82.'si düzenlenen törende geçtiğimiz yılın en iyi film ve dizileri ödüllendirildi. Bir öncekinin aksine bu sene töreni domine eden bir yapım olmadı. The Brutalist’ten The Substance’a, Shogun’dan Baby Raindeer’a kadar birçok yapım ödül almayı başardı. Lafı çok uzatmadan gelin kazananlara bakalım.

82. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları

En iyi film - Drama

KAZANAN: The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

En iyi film - Müzikal veya Komedi

KAZANAN: Emilia Pérez

Anora

Challengers

A Real Pain

The Substance

Wicked

En iyi yabancı film

KAZANAN : Emilia Pérez

: All We Imagine as Light

The Girl with the Needle

I'm Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermiglio

En iyi animasyon filmi

KAZANAN: Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

En iyi gişe başarısı

KAZANAN : Wicked

: Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator II

Inside Out 2

Twisters

The Wild Robot

Drama dalında en iyi erkek oyuncu

KAZANAN: Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Daniel Craig (Queer)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

Drama dalında en iyi kadın oyuncu

KAZANAN : Fernanda Torres (I'm Still Here)

: Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Angelina Jolie (Maria)

Nicole Kidman (Babygirl)

Tilda Swinton (The Room Next Door)

Kate Winslet (Lee)

Komedi veya müzikal dalında en iyi erkek oyuncu

KAZANAN: Sebastian Stan (A Different Man)

Jesse Eisenberg (A Real Pain)

Hugh Grant (Heretic)

Gabriel LaBelle (Saturday Night)

Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

Glen Powell (Hit Man)

Komedi veya müzikal dalında en iyi kadın oyuncu

KAZANAN : Demi Moore (The Substance)

: Amy Adams (Nightbitch)

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Zendaya (Challengers)

En iyi erkek yardımcı oyuncu (film)

KAZANAN: Kieran Culkin (A Real Pain)

Yura Borisov (Anora)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice)

Denzel Washington (Gladiator II)

En iyi kadın yardımcı oyuncu (film)

KAZANAN: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Ariana Grande (Wicked)

Selena Gomez (Emilia Pérez)

Felicity Jones (The Brutalist)

Margaret Qualley (The Substance)

Isabella Rossellini (Conclave)

En iyi yönetmen

KAZANAN : Brady Corbet (The Brutalist)

: Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Edward Berger (Conclave)

Coralie Fargeat (The Substance)

Payal Kapadia (All We Imagine as Light)

En iyi senaryo

KAZANAN: Peter Straughan (Conclave)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet, Mona Fastvold (The Brutalist)

Jesse Eisenberg (A Real Pain)

Coralie Fargeat (The Substance)

En iyi özgün şarkı

KAZANAN: El Mal (Emilia Pérez)

Beautiful That Way (The Last Showgirl)

Compress/Repress (Challengers)

Forbidden Road (Better Man)

Kiss The Sky (The Wild Robot)

Mi Camino (Emilia Pérez)

En iyi özgün film müziği

KAZANAN: Challengers

Conclave

The Brutalist

The Wild Robot

Emilia Pérez

Dune: Part Two

En iyi dizi - Drama

KAZANAN: Shōgun

The Diplomat

Mr. and Mrs. Smith

Squid Game

Slow Horses

The Day of the Jackal

En iyi dizi - Müzikal veya Komedi

KAZANAN: Hacks

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

En iyi mini dizi

KAZANAN: Baby Reindeer

Disclaimer

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Ripley

True Detective: Night Country

Drama dalında en iyi erkek oyuncu (dizi)

KAZANAN: Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Donald Glover (Mr. and Mrs. Smith)

Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)

Gary Oldman (Slow Horses)

Eddie Redmayne (The Day of the Jackal)

Billy Bob Thornton (Landman)

Drama dalında en iyi kadın oyuncu (dizi)

KAZANAN: Anna Sawai (Shōgun)

Kathy Bates (Matlock)

Emma D'Arcy (House of the Dragon)

Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith)

Keira Knightley (Black Doves)

Keri Russell (The Diplomat)

Müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu

KAZANAN: Jeremy Allen White (The Bear)

Adam Brody (Nobody Wants This)

Ted Danson (A Man on the Inside)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)ü

Müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu

KAZANAN: Jean Smart (Hacks)

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Kathryn Hahn (Agatha All Along)

Bir mini dizide en iyi erkek oyuncu

KAZANAN: Colin Farrell (The Penguin)

Richard Gadd (Baby Reindeer)

Kevin Kline (Disclaimer)

Cooper Koch (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Ewan McGregor (A Gentleman in Moscow)

Andrew Scott (Ripley)

Bir mini dizide en iyi kadın oyuncu

KAZANAN: Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Cate Blanchett (Disclaimer)

Cristin Milioti (The Penguin)

Sofía Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans)

Kate Winslet (The Regime)

En iyi yardımcı kadın oyuncu (dizi)

KAZANAN: Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Liza Colón-Zayas (The Bear)

Hannah Einbinder (Hacks)

Dakota Fanning (Ripley)

Allison Janney (The Diplomat)

Kali Reis (True Detective: Night Country)

En iyi yardımcı erkek oyuncu (dizi)

KAZANAN: Tadanobu Asano (Shōgun)

Javier Bardem (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Harrison Ford (Shrinking)

Jack Lowden (Slow Horses)

Diego Luna (La Maquina)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

En iyi stand-up performansı