V6 Atmosferik Motorlu Yeni Nissan Patrol Tanıtıldı

Gök gürültüsü gibi gürleyen atmosferik V6 motoruyla yeni Nissan Patrol geliyor.

Nissan Patrol, sektörde pek de alışılmadık şekilde 14 yıldan uzun süredir yenilenmemişti. Nissan bu bekleyişi sonlandırdı ve Nissan Patrol'ü tanıttı. Yeni model, tıpkı 2025 model Armada gibi V8 motora veda edecek ve onun yerine atmosferik V6 motora sahip olacak.

Abu Dabi'deki dünya prömiyerinde ve paylaşılan görüntülerde aracın çift turbo 3.5 litrelik V6 motorlu versiyonu öne çıkıyor. Öte yandan bazı pazarlarda araç 3.8 litrelik bir V6 motorla satılacak. Turbosuz motor 316 beygir güce ve 386 Nm torka sahip. Bu da aracın 109 beygir ve 314 Nm tork güç kaybettiği anlamına geliyor.

Turbo yerine çift atmosferik motor tercihi şaşırttı

Atmosferik motor, Nissan'ın baz modeli olacak ve daha uygun fiyatla satılacak. Ayrıca aracın turbo kullanmaması, uzun süreli kullanımda motoru daha güvenli hâle getirebilir. Yine de turbosuz motor, daha az beygir gücüne ve torka rağmen yüksek yakıt tüketimine sahip olabilir. Araçta dokuz vitesli otomatik şanzıman bulunacak.

Aracın Nismo versiyonu hakkında henüz bir bilgi olmasa da önceki nesil Patrol'ün yüksek performanslı bir versiyonu da bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Ayrıca Nissan'ın, tamamen elektrikli bir Ariya Nismo modeli olduğu göz önüne aldığımızda, yeni bir tane daha çıkarması bizi pek şaşırtmaz. Geçen yıl da Japonya'da Skyline Nismo piyasaya sürülmüş ve Nissan'ın Nismo etiketli daha fazla araç çıkarmaya istekli olduğu ifade edilmişti.