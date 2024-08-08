Nissan, Radi-Cool ile iş birliği yaparak kavurucu yaz sıcaklıklarına karşı araçların ısınmasını engelleyen bir boya geliştirdi. Araç içi serinlik artık mümkün gözüküyor.

Nissan, dış ortamdaki sıcaklıkları 12°C'ye kadar düşürebilen yenilikçi bir otomotiv boyası geliştirdi. Yeni boya, güneş ışınlarına karşı direnç gösterirken kızılötesi ışınları yansıtarak araçların daha serin kalmasını sağlıyor. Boya, şu anda ticari olarak uygulanabilir olmaktan uzak olsa da, yakın gelecekte seri üretimde kullanıma sunulması hedefleniyor. Nissan, aslında soğuk boyayı ile kez Kasım 2023'te Tokyo Uluslararası Hava Terminali'ndeki Nissan NV100 servis araçlarında test etmeye başladı.

Boya, güneş altında park edilen araçlarda dış yüzey sıcaklıklarını 12°C azaltırken, iç sıcaklıkları da 5°C düşürdü. Bu soğutma etkisi, boyada kullanılan metamalzemelerin yakın kızılötesi ışınları yansıtması ve güneş ışınlarına karşı elektromanyetik dalgalar yaratması sayesinde mümkün oldu.

Boya Dış Yüzey Sıcaklıklarını Azaltıyor mu?

Nissan Araştırma Merkezi İleri Malzemeler ve İşleme Laboratuvarı'ndan Dr. Susumu Miura ve ekibi, otomotiv boyasının daha ince ve ticari olarak uygulanabilir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Boyanın şu anda tipik otomotiv boyasından altı kat daha kalın olması, ticari kullanıma geçişte önemli bir engel teşkil ediyor. Ancak Miura, bu yeni teknolojinin bir gün çeşitli renklerde özel siparişler için sunulabileceğine ve özellikle dışarıda uzun süre çalışan ticari araçlar için büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor.

Nissan, bu tür soğutma teknolojileri üzerinde çalışan tek şirket değil. Purdue Üniversitesi'nden bir ekip, 2022'de %97,9 güneş yansıma oranına sahip beyaz bir boya geliştirdi. Toyota gibi diğer otomobil üreticileri de pasif soğutma özellikli dış cephe boyaları üzerinde çalışıyor. Bu yenilikçi yaklaşımlar, otomotiv endüstrisinde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik için önemli adımlar atıldığını gösteriyor.