Seat'ın Ibiza ve Arona'nın makyajlanacağı ortaya çıktı. Araçlara ait ilk görüntüler de paylaşıldı. Özellikle Ibiza, herkesin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

İspanyol otomobil firması Seat'tan, tüketicileri heyecanlandıracak bir hamle geldi. Şirketin, Ibiza ile Arona'ya makyaj operasyonu çekeceği ortaya çıktı. Hatta 2025 model olarak lanse edilen otomobillerin ilk görüntüleri de paylaşılmış durumda.

Önce Ibiza ile başlayalım. Seat'ın küçük şehir otomobili, makyaj ile bugüne kadarki en şık tasarımına kavuşmuş diyebiliriz. Çünkü otomobil, artık oldukça iri bir ızgaraya sahip ve bu tasarım, onu daha çok Leon'a yakınlaştırmış durumda. Ayrıca Seat, makyajlı Ibiza'da yepyeni bir far tasarımı kullanmaya başlayacak. Bu far tasarımı, LED'lerle desteklenecek ve araca sportif bir görünüm kazandıracak.

2025 model Seat Ibiza, işte böyle görünecek:

2025 Seat Ibiza, arka kısımda da dikkat çekici tasarım detaylarına ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda; yenilenmiş arka aydınlatmalar hem daha şık görünüyor hem de farlardaki tasarımı tamamlıyor. Pek çok kişi, yeni Ibiza'yı beğenecek gibi görünüyor.

2025 model Seat Ibiza ile Seat Arona'nın görüntülerini paylaşan Motor1, yaklaşmakta olan otomobillerin teknik özelliklerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Teknik detaylar için Seat'ın gerçekleştireceği lansmanı beklemek gerekecek gibi görünüyor.

Gelelim 2025 model Seat Arona'ya

Paylaşılan görüntüler, Seat Arona'nın da nispeten sportif bir görünüme kavuşacağını gözler önüne seriyor. Ibiza'daki far tasarımı, Arona'da da kendini gösterecek. Ayrıca artık her iki modelde de aynı ızgara tasarımı ile karşılaşacağız. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü B segmentteki Arona, aslında Ibiza'nın crossover versiyonu olarak lanse edilmişti. Bu yüzden her iki araçta benzer tasarım görmemiz çok normal.

Seat Ibiza'nın arka aydınlatmaları, makyajlı modelde büyük oranda değişti. Ancak Arona için bunu söylemek çok zor. 2025 model Arona'nın arka aydınlatmaları, sadece daha vurgulu LED aydınlatmaya ev sahipliği yapacak. Araç, bu bahsettiklerimiz dışında büyük bir tasarım değişikliği yaşamayacak.