Her sene olduğu gibi 2025 yılında da gizemin hâkim olduğu uzay hakkında yeni görevlere çıkılacak, yeni teknolojiler geliştirilecek ve böylece sonsuz evren hakkında hem daha çok bilgi edinip hem yeni gelişmeler katedeceğiz. Bakalım 2025’te bizi hangi uzay gelişmeleri bekliyor?

Her geçen yıl, uzayla ilgili pek çok gelişmeye imza atılıyor. 2024 yılında olan gelişmeleri ayrı bir içerikte derlemiştik. Onu en sona bırakacağız.

Bu içeriğimizde, 2025 yılında heyecanla beklenen uzay gelişmelerinden bahsedeceğiz. Yeni uzay teleskopları mı dersiniz, yeni görevler mi, uzay turizmi mi…

Artemis II göreviyle Ay’a gidilmesi planlanıyor.

NASA, Artemis programının ilk mürettebatlı görevi olan Artemis II'yi Eylül 2025'te fırlatmayı planlıyor. Bu 10 günlük yolculuk, dört astronotu gelecekteki ay inişlerine hazırlık olarak Uzay Fırlatma Sistemi'ni (SLS) ve Orion uzay aracını test eden bir ay uçuşuna gönderecek!

Intuitive Machines'in IM-2 Ay görevi ile Ay’daki buz birikintileri araştırılacak.

Intuitive Machines, IM-2 görevini, 2025'in başlarında, Ay'ın Güney Kutbu yakınlarındaki Shackleton Bağlantı Sırtı'nı hedef alarak başlatmayı hedefliyor. Görev, Ay’daki buz birikintilerini araştırmak için bilimsel araçlar taşıyan Nova-C iniş aracını ve zorlu arazileri keşfetmek için tasarlanmış Micro-Nova Hopper'ı konuşlandıracak!

2025’te, Mars’taki atmosferik kayıplar daha iyi incelenebilir.

NASA'nın Blue ve Gold adlı iki küçük uydudan oluşan ESCAPADE görevi, Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in New Glenn roketiyle, bir aksilik çıkmazsa 2025 ilkbaharında fırlatılacak. Görevde Mars'ın manyetosferi ve Güneş rüzgârıyla etkileşimi incelenecek. Böylece Kızıl Gezegen’deki atmosfere ilişkin daha fazla şey öğrenebileceğiz.

Ay’da yaşam alanları inşa etmek için teknolojiler geliştiriliyor.

NASA, Ay'da yaşam alanları inşa etmek için teknolojiler geliştiriyor. 3D yazdırılmış "Ay taşı" evler, önümüzdeki yıllarda gösterilerin yapılması beklenen Artemis programının Ay'da sürdürülebilir bir insan varlığı kurma hedefinin bir parçası.

Mars’tan toprak örnekleri alınıp Dünya’ya getirilecek.

Tam ne zaman yapılacağı henüz belli değil ancak 2025’te NASA ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) iş birliğiyle, Mars’tan toprak örnekleri, Kızıl Gezegen’deki “Perseverance” uzay aracı tarafından toplanarak Dünya’ya getirilmeye çalışılacak.

Uzay turizmi gelişecek.

Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler, uzay turizmi kapsamında 2025 senesinde uzaya daha fazla insan göndermeyi planlıyor. Hatta Blue Origin’in göndereceği ekipten birinde yalnızca kadınlar olacak.

SpaceX’in roketinin kullanılabilir hâle gelmesi planlanıyor.

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX’in geliştirmekte olduğu, tamamen yeniden kullanılabilir roket “Starship”in 2025’te Ay ve Mars görevleri için kullanılabilir hâle gelmesi hedefleniyor. Bu yıl hem insanlı görevlerde hem de kargo görevlerinde önemli testler yapılacak.

Yeni uzay teleskoplarını sahada görebiliriz.

James ve Hubble uzay teleskobunun yıllardır evrenin derinliklerini gözlemlediğini biliyoruz. Bunların yanı sıra “Euclid” teleskobu ile karanlık madde ve enerji hakkında yeni bulgulara ulaşılması planlanıyor.

Ayrıca Çin’in geliştirdiği “Xuntian” teleskobunun, 2025’te uzaya gönderilerek Hubble’a rakip olacağı söyleniyor.

İşte tüm bunların önümüzdeki yılda gerçekleşmesi bekleniyor ancak uzay araştırmaları dinamik bir şey olduğu için hiç beklemediğimiz gelişmeler de bir anda ortaya çıkabilir.

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