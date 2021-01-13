Stefan Thomas adlı bir şahıs, içerisinde toplamda 7 bin 2 adet Bitcoin'in bulunduğu dijital kasanın şifresini unuttu. Şifre için son iki hakkı kalan Thomas, şifreyi hatırlamazsa 220 milyon dolar değerindeki Bitcoin'leri kaybedecek.

Bildiğiniz üzere kripto piyasası üzerinde yatırım yapan birçok kullanıcı, Bitcoin gibi değerli kripto para birimlerini dijital şifreler ile koruyor. Bu şifrelerin unutulması, yatırımcıları ciddi oranlarda zarara uğratabiliyor.

San Francisco'da yaşayan Stefan Thomas adlı bir kişinin de başına tam olarak böyle bir olay geldi. Thomas, içerisinde 220 milyon dolar değerinde Bitcoin’in bulunduğu dijital kasanın şifresini unuttu.

Thomas, şifreyi bulamazsa 220 milyon dolar kaybedecek

Bitcoin’lerini IronKey adlı bir dijital kasada saklayan Thomas, yıllar önce bir kağıda yazdığı şifreleri kaybetti. Sahip olduğu 7 bin 2 adet Bitcoin, Thomas’ın hazırlamış olduğu Bitcoin Nedir? adlı bir videodan dolayı ona hediye edilmişti.

IronKey, kullanıcılara şifreyi girebilmeleri için 10 hak tanıyor ve Thomas bu haklardan 8’ini çoktan kullandı bile. Daha önce kullandığı tüm formülasyonları denediğini belirten Thomas, şu ifadelerde bulundu; "Yatağa uzanıp düşünürdüm, sonra yeni bir stratejiyle bilgisayara giderdim, işe yaramazdı ve yine çaresiz kalırdım." Thomas’ın 220 milyon değerindeki dijital kasasına ulaşabilmesi için son 2 hakkı kaldı.