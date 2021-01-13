Acer, oyuncular için tasarladığı ultra ince dizüstü bilgisayarı Predator Triton 300 SE'yi duyurdu. Intel'in 11. nesil işlemcisi ve NVIDIA'nın son GPU'larıyla donatılan dizüstü bilgisayar, oyuncuları kendine hayran bırakacak türden.

Dizüstü bilgisayar sektörünün önemli temsilcilerinden bir tanesi olan Acer, yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarı Predator Triton 300 SE'yi duyurdu. Tasarımı, ağırlığı, ince yapısı ve teknik doluluğuyla dikkat çekmeyi başaran dizüstü bilgisayar, fiyatıyla da pek çok oyunseverin tercihinden bir tanesi olacak. Peki bu dizüstü bilgisayar kullanıcılara neler sunuyor?

Predator Triton 300 SE, sadece 17,9 mm kalınlığı ve 1,7 kilogram ağırlığı ile taşınabilirliği maksimum seviyeye getiriyor. Metal yapısıyla plastiğe göre daha sağlam olan oyuncu dizüstü bilgisayarı, genel görünüm itibarıyla da şıklığını ortaya koyuyor. Aydınlatmalı klavye ve logo da bu cihazın oyunculara odaklı geliştirildiğini gözler önüne seriyor.

Karşınızda Acer Predator Triton 300 SE

Predator Triton 300 SE'nin 144 Hz tazeleme oranı sunan, 14,4 inç büyüklüğünde FHD ekranı bulunuyor. Intel'in 5GHz'ye ulaşabilen Core i7-11375H işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU ile de uzunca bir süre piyasaya sürülen tüm oyunları kaldırabilecek gibi görünüyor. Bu donanım özellikleri, Acer'ın oyuncular için hazırlanan yazılımları ile de destekleniyor.

Acer'ın yeni oyuncu dizüstü bilgisayarının bağlantı seçenekleri de kullanıcıları rahatlatacak türden. Bu bağlamda Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 ve HDMI çıkışları, bu dizüstü bilgisayarda yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak bu dizüstü bilgisayarda, Intel’in Killer 6AX1650 Wi-Fi sistemi bulunuyor ve bu da kablosuz bağlantılarda mükemmel bir performans sunulacağı anlamına geliyor.

Acer tarafından yapılan açıklamalarda, fiyat konusuna da değinildi. Ancak şirket, bu fiyatın hangi varyant için olduğuna değinmedi. Buna göre önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek olan bu dizüstü bilgisayarın fiyatı, 1.400 dolar (yaklaşık 10 bin 400 TL + vergiler) olacak. Bu arada, ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği de şu an için belirsizliğini koruyor.