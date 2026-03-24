[26 Mart] A101, Uygun Fiyatlı Oyuncu Koltuğu ve Oyuncu Masası Satacak

A101, 26 Mart’ta oyuncu koltuğu ve oyuncu masası satışa sunacak. Uygun fiyatlı gaming ekipmanı arayanlara hitap eden ürünler, sırasıyla 3.199 TL ve 2.299 TL fiyat etiketiyle satın alınabilecek. Kampanya sınırlı stoklarla geliyor.

Beyazıt Kartal / Product Content Manager

A101, zaman zaman getirdiği teknoloji ürünleriyle adından söz ettiriyor. Bu kez karşımıza teknolojik ürünler olmasa da doğrudan oyunculara hitap eden bir kampanyayla çıktı. Eğer siz de uygun fiyata bir gaming setup kurmak istiyorsanız, bu kampanya tam size göre olabilir.

Özellikle son dönemde oyuncu ekipmanlarının fiyatlarının ciddi şekilde arttığını düşünürsek, A101’in sunduğu bu ürünler birçok kişi için cazip bir alternatif hâline gelebilir. Tabii burada beklentiyi doğru ayarlamak da önemli. Nihayetinde kalitesiyle değil fiyatıyla öne çıkan ürünlerden bahsediyoruz.

Oyuncu koltuğu ve masa ne sunuyor?

Kampanyada yer alan Asos oyuncu koltuğu, klasik bir oyuncu koltuğu tasarımına sahip. Yükseklik ayarı, geniş oturma alanı ve sırt desteği gibi temel özellikleri sunuyor. Uzun süre bilgisayar başında vakit geçirenler için ergonomi tarafında “giriş seviyesi” bir çözüm diyebiliriz.

Oyuncu masası tarafında ise Ofis Bazaar model karşımıza çıkıyor. 120 cm genişliğe sahip olan masa, kompakt ama iş görür bir kullanım sunuyor. 18 mm suntalam malzeme kullanılması, fiyatına göre standart bir kalite sunduğunu gösteriyor.

Gelelim en önemli kısma. A101 bu ürünleri oyuncu koltuğu için 3.199 TL, oyuncu masası için ise 2.299 TL fiyatla satışa sunacak. Günümüz piyasasına baktığımızda bu fiyatların oldukça rekabetçi olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca 6 taksit imkânı sunulması da cabası. Kampanya 26 Mart Perşembe günü başlayacak ve her zaman olduğu gibi stoklar sınırlı olacak. Yani almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

