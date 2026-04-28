[27 Nisan-4 Mayıs 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Assetto Corsa
|10.49$
|2.62$ (-%75)
|Assetto Corsa Competizione
|18.99$
|4.74$ (-%75)
|Assassin's Creed Odyssey
|47.99$
|9.59$ (-%80)
|Assassin's Creed Valhalla
|47.99$
|11.99$ (-%75)
|Far Cry 6
|47.99$
|11.99$ (-%75)
|Assassin's Creed Unity
|23.99$
|5.99$ (-%75)
|Trailmakers
|24.99$
|4.99$ (-%80)
|Assetto Corsa EVO
|24.99$
|19.99$ (-%20)
|Timberborn
|17.99$
|14.39$ (-%20)
|Assetto Corsa Rally
|17.99$
|14.39$ (-%20)
|Screamer
|59.99$
|47.99$ (-%20)
|Pawnbroker Simulator
|6.99$
|5.94$ (-%15)
|Trine 5: A Clockwork Conspiracy
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Exotica 2: Pet Shop Simulator
|5.99$
|4.19$ (-%30)
|Syberia - Remastered
|18.99$
|12.34$ (-%35)
|Night of the Dead
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Obscure II (Obscure: The Aftermath)
|9.99$
|3.39$ (-%66)
|Ultimate Fishing Simulator
|10.49$
|0.52$ (-%95)
|Tiny Biomes: Cozy Idle
|2.99$
|2.39$ (-%20)
|Rusty's Retirement
|3.99$
|1.99$ (-%50)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.