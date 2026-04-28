[27 Nisan-4 Mayıs 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

2

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Assetto Corsa 10.49$ 2.62$ (-%75)
Assetto Corsa Competizione 18.99$ 4.74$ (-%75)
Assassin's Creed Odyssey 47.99$ 9.59$ (-%80)
Assassin's Creed Valhalla 47.99$ 11.99$ (-%75)
Far Cry 6 47.99$ 11.99$ (-%75)
Assassin's Creed Unity 23.99$ 5.99$ (-%75)
Trailmakers 24.99$ 4.99$ (-%80)
Assetto Corsa EVO 24.99$ 19.99$ (-%20)
Timberborn 17.99$ 14.39$ (-%20)
Assetto Corsa Rally 17.99$ 14.39$ (-%20)
Screamer 59.99$ 47.99$ (-%20)
Pawnbroker Simulator 6.99$ 5.94$ (-%15)
Trine 5: A Clockwork Conspiracy 14.99$ 5.99$ (-%60)
Exotica 2: Pet Shop Simulator 5.99$ 4.19$ (-%30)
Syberia - Remastered 18.99$ 12.34$ (-%35)
Night of the Dead 14.99$ 5.99$ (-%60)
Obscure II (Obscure: The Aftermath) 9.99$ 3.39$ (-%66)
Ultimate Fishing Simulator 10.49$ 0.52$ (-%95)
Tiny Biomes: Cozy Idle 2.99$ 2.39$ (-%20)
Rusty's Retirement 3.99$ 1.99$ (-%50)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

