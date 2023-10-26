Millî Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Pazar günü İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi yapacak. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel etkinliğe SOLOTÜRK ve TCG Anadolu da katılacak.

Millî Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek bir etkinlik duyurdu. İstanbul'da gerçekleştirilecek bu büyük etkinlikte şanlı ordumuz, kelimenin tam anlamıyla gövde gösterisi yapacak.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim Pazar Günü, İstanbul Boğazı'nda dev bir gösteri gerçekleştirilecek. Bu gösteri kapsamında 100 adet savaş gemisi, boğazdan geçecek. Ayrıca SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekipleri de boğaz üstünde uçuş yapacak. Bu özel ekipler haricinde 20 savaş uçağı da boğaz üstünde geçiş yapacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü adına 101 adet de top atışı gerçekleştirilecek.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı için hazırız!



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, TCG ANADOLU’nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı’na bekliyoruz.

Etkinlik programı: