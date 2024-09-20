Dünyanın en uzun depremi sizce kaç saniye veya dakika sürmüş olabilir? Cevap ne yazık ki saniye ve dakika değil. Tam tamına 32 yıl! Peki bu nasıl mümkün olabilir?

Genellikle yıkıcı olan depremlerin birkaç saniyesi bile büyük can ve mal kayıplarına sebep olabilir. 32 yıl süren depremin zayiatını tahmin bile edemezsiniz!

Gelin, yıllarca süren bu depremin detaylarına bakalım.

Endonezya’da Sumanta Adası’nda 9,1 ila 9,3 büyüklüğü arasında olduğu tahmin edilen bir deprem gerçekleşti.

2004 yılında görülen bu felaket, tüm dünyada hissedildi. Depremin ardından gelen tsunami ise neredeyse çeyrek milyon insanın ölümüne ve kaybolmasına neden oldu.

Bu deprem yalnızca şimdiye kadar yaşanan en güçlü deprem değil aynı zamanda en uzun deprem olarak da adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Çünkü tam 32 yıl önce meydana gelmeye başlamış ve bir patlamayla son bulmuştu.

Endonezya’daki bu felaket, mega itmeli bir depremdi.

Bu tür depremler, bir tektonik levhanın, diğerinin altına kayması sonucu meydana gelir. Bir levha batarken bazen sıkışır. Levhalar enerji biriktirdikçe gerilim artar ve sonunda bu gerilim serbest kalır.

Üst levha güçlü bir şekilde yukarı doğru zorlandığında, alttaki levhalar yukarı ve öne doğru sarsılır. Ayrıca genel itibarıyla depremlerin uzunluğu ile gücü arasında bir ilişki de vardır. Güçlü depremler, büyük oranda daha uzun sürme eğilimindedir.

Ancak nadiren de olsa bazı depremler, çok daha sinsi bir şekilde ilerler.

Buna verilecek bir örnek ise yine Endonezya’nın Sumanta Adası’nda gerçekleşen, 32 yıl süren ve 1861’de 8,5 büyüklüğünde bir depremle sona eren başka bir depremdir.

Bu felaketi mercek altına alan bilim insanları, bu yıkıcı depremin uzun süre boyunca durgun olan bir fayın ani kırılması sonucu gerçekleştiği düşündü. Ancak sonrasında yapılan bazı araştırmalar, adanın altındaki tektonik plakaların felaket olayından 32 yıl önce yavaş ve sessizce birbirine çarpmaya başladığını ortaya çıkardı.

Özetle dünyanın en uzun süren depremi, tektonik levhaların diğerinin altına kayması sonucu aşamalı bir şekilde oluşmuştur ve ardında hesap etmesi oldukça zor miktarlarda can ve mal kaybına neden olmuştur.

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