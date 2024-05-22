Uçuş Anında Depreme Yakalanırsak, Uçak Sallanır mı?

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Oldukça büyük bir deprem meydana geldiğinde, yerden çok yüksekte uçan bir uçağın içinde olduğunuzu hayal edin. Peki bu doğal afet sırasında uçağın sallandığını hisseder miyiz?

Uçak yolculukları bazılarımız için başlı başına büyük bir korku kaynağıdır. Bunun yanına türbülans ve deprem gibi çeşitli durumlar eklenince işler daha çok karışır.

Gelin uçuş anında depreme yakalanırsak, neler olacağına daha yakından bakalım.

Temel olarak depremler, basınç (P) ve kayma dalgaları (S) biçiminde sismik dalgalar yayar.

Uçak

S dalgaları sadece katı ortamlarda yani yerde ilerleyebilirken P dalgaları, sıvılar ve gazlar gibi diğer ortamlara aktarılırlar. Bu sayede de atmosfere doğru hareket edebilirler.

Bunu yaptıklarında da genellikle insan işitmesi için alt eşik olan 20 hertzin altında kaydedilen ses dalgarı hâline gelirler. İşte bu sebeple duyulamazlar.

Fakat bu dalgalar, havada ne kadar ilerlerse o kadar zayıflar. 

deprem anında uçuş

Bu, zayıflama ismi verilen bir süreçtir ve temelde, onlardan uzaklaştıkça nesnelerin daha az ses çıkarmasına sebep olur.

Bu nedenle şiddetli de olsa bir depremin üzerinden uçan uçak, aşağıdaki titreşimleri hissetmez. P dalgaları, kayanın ve ardından havanın içinden geçtiğinde, uçağın kendi gürültüsü ve hareketi tarafından bastırılmış olacaktır. 

Ancak bu yine de deprem olduğunda, uçakların risklerden muaf olduğu anlamına gelmez.

uçak

Yolcular uçuş esnasında bir deprem olduğunu sallanma ile hissetmez ancak bu doğal afet, yerdeki üssün elektrik kesintisine neden olur ve bu da uçağın, navigasyon cihazında aksaklıklara yol açar.

Elektrik kesintisi aynı zamanda hava trafik kontrolünün radar sinyalini kaybetmesi ve uçağın yerinin olası acil bir durumda tespit edilememesine sebep olabilir. 

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