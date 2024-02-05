Bilim insanları, geliştirdikleri özel bir sistemle insan beyni dokusu üretmeyi başardı. Bu doku, insanlardaki gibi büyümeye ve nöron oluşturmaya devam ediyor.

İnsan beyni hakkında bilmediğimiz çok sayıda şey var ve özellikle hastalıkların fizyolojisini anlayabilmek için de beyin dışındaki organlarımızın da gelişimlerinin gözlemlenebilmesi büyük önem taşıyor. Bu yöntem, farklı ilaç testlerinin yapılması ve tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi için kullanılabilecek. Wisconsin-Madison Üniversitesinden araştırmacılar, büyümeye devam edebilen bir beyin dokusunu üç boyutlu olarak bastılar.

İnsan beynini anlamak için önemli bir model

Birkaç hafta önce basılan beyin dokusu, bu açıdan bakınca aslında bir ilk değil ancak bu yapının önemli yanı, üzerinde nöron faaliyetlerinin başlaması oldu. Nöronlar arasındaki etkileşime ek olarak bu yapı, bir yandan da büyümeye devam ediyor. Araştırmacılardan Su-Chun Zhang, geliştirdikleri modelin, beyin hücrelerini anlamak ve beyindeki iletişimi anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Araştırmacılar, nöral progenitör hücreler (kök sinir hücreleri) için olgunlaşabilecekleri ve sinapslar oluşturabilecekleri katmanlar oluşturuldu. Fibrin hidrojel bir madde ile üretilen doku, nöral hücrelerle de biyolojik açıdan uyumlu maddeden basıldı. Geleneksel dikey baskı yöntemi yerine de yatay bir desen döngüsü üzerinden doku oluşturuldu. Böylece basılan hücreler kendi katmanlarında kalsalar da farklı katmanlar arasında iletişim kurabilmek mümkün oldu. Baskı sırasında ise farklı hücreler oluşturuldu.

Bilim insanları, kendi yöntemleri ile üretilen dokuların diğer organ basan yazıcılardan ve methodlardan farklı bir yaklaşım sunduğunu belirtiyor. Ayrıca bu yapı, dokuyu sağlıklı tutabilmek için özel ekipmanlara veya kültür metotlarına ihtiyaç duymuyor. Bu durum, yöntemi pek çok laboratuvarın kullanabileceğini ifade ediyordu.

Araştırma, Cell Stem Cell'de yayımlandı.