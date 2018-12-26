4 Farklı Platformda Gerçekleşen Kış İndirimleri

Yeni yıla doğru yaklaşırken, bazı dijital marketler popüler oyunlarda oyuncuların faydalanabileceği çok güzel indirimler sunuyor. İşte Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch ve Steam platformlarında kısa süreliğine faydalanabileceğiniz indirimler:
Xbox
Battlefield V: 215,10 TL, %40 indirim
Doom + Wolfenstein: 153 TL, %50 indirim
Dragon Ball FighterZ: 104,88 TL, %50 indirim
Forza Horizon 4: 169 TL, %35 indirim
Overwatch Legendary Edition: 125,85 TL, %40 indirim
PUBG – 59,38, %50 indirim
Playstation
Battlefield V: 159 TL, eski fiyat: 359 TL
Hitman 2: Ücretsiz
Marvel’s Spider-Man: 179 TL, eski fiyat: 469 TL
Madde NFL 19: 159 TL, eski fiyat: 469 TL
Soulcalibur VI: 179 TL, eski fiyat: 469 TL
Nintendo Switch
Nintendo’nun Türkiye fiyatları bulunmadığı için fiyatlar dolar üzerinden yazılmıştır.
Crash Bandicot N.Sane Triology: 26 dolar, %40 indirim
Diablo III: Eternal Collection: 40 dolar, %33 indirim
Fifa 19: 30 dolar, %50 indirim
Mario + Kingdom Rabbits Battle: 20 dolar, %66 indirim
NBA 2K19: 30 dolar, %50 indirim
Yeni Model Nintendo Switch 2019’da Çıkabilir
Steam
Far Cry 5: 123,60 TL, %60 indirim
Monster Hunter World: 131 TL, %34 indirim
Planet Coaster: 26,88 TL, %76 indirim
Resident Evil 7: 57,85 TL, %35 indirim
Rocket League: 15,50 TL, %50 indirim