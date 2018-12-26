  • 4 Farklı Platformda Gerçekleşen Kış İndirimleri

4 Farklı Oyun Platformunda Kısa Süreliğine İndirime Giren Oyunlar

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Xbox, Playstation, Steam ve Nintendo Switch platformlarında kısa süreliğine faydalanabileceğiniz indirimleri sizin için listeledik.

Yeni yıla doğru yaklaşırken, bazı dijital marketler popüler oyunlarda oyuncuların faydalanabileceği çok güzel indirimler sunuyor. İşte Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch ve Steam platformlarında kısa süreliğine faydalanabileceğiniz indirimler:

Xbox

Battlefield V: 215,10 TL, %40 indirim

Doom + Wolfenstein: 153 TL, %50 indirim

Dragon Ball FighterZ: 104,88 TL, %50 indirim

Forza Horizon 4: 169 TL, %35 indirim

Overwatch Legendary Edition: 125,85 TL, %40 indirim

PUBG – 59,38, %50 indirim
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Playstation

Battlefield V: 159 TL, eski fiyat: 359 TL

Hitman 2: Ücretsiz

Marvel’s Spider-Man: 179 TL, eski fiyat: 469 TL

Madde NFL 19: 159 TL, eski fiyat: 469 TL

Soulcalibur VI: 179 TL, eski fiyat: 469 TL
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Nintendo Switch

Nintendo’nun Türkiye fiyatları bulunmadığı için fiyatlar dolar üzerinden yazılmıştır.

Crash Bandicot N.Sane Triology: 26 dolar, %40 indirim

Diablo III: Eternal Collection: 40 dolar, %33 indirim

Fifa 19: 30 dolar, %50 indirim

Mario + Kingdom Rabbits Battle: 20 dolar, %66 indirim

NBA 2K19: 30 dolar, %50 indirim
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Steam

Far Cry 5: 123,60 TL, %60 indirim

Monster Hunter World: 131 TL, %34 indirim

Planet Coaster: 26,88 TL, %76 indirim

Resident Evil 7: 57,85 TL, %35 indirim

Rocket League: 15,50 TL, %50 indirim
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Kaynak : https://www.digitaltrends.com/gaming/best-video-game-sales-holiday-2018/
Etiketler: steam, playstation 4, xbox, indirim, nintendo switch
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