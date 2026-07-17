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4 YIL GARANTİLİ SİSTEM TESTİ | Monster Tulpar TD3 V3.3.3 İnceleme

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Bu videoda Monster'ın yeni masaüstü oyuncu bilgisayarı Tulpar TD3 V3.3.3 modelini tüm detaylarıyla inceledik.

4 YIL GARANTİLİ SİSTEM TESTİ | Monster Tulpar TD3 V3.3.3 İnceleme
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

AMD Ryzen 5 7500F işlemci ve GeForce RTX 5060 Ti ekran kartıyla gelen sistemin oyun performansına, DLSS 4 ve Multi Frame Generation teknolojilerinin sunduğu avantajlara, sıcaklık ve gürültü değerlerine, kasa tasarımına ve yükseltme potansiyeline yakından baktık.

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Bununla birlikte yalnızca ham performansa değil, Monster'ın sunduğu kullanıcı deneyimine de odaklanıyoruz. 4 yıl garanti, ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti, tam sistem garantisi ve peşin fiyatına 12 taksit gibi satış sonrası avantajların gerçek kullanımda ne ifade ettiğini ele alırken, bu sistemin kimler için mantıklı bir tercih olduğunu da değerlendirdik.

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Bilgisayar

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