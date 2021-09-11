Farklı alanlarda yazılımcılar yetiştirecek olan 42 Okulları açılmış bulunmakta. Tahta, tebeşir veya öğretmen bulundurmayan söz konusu okullarda öğrenciler, önceden hazırlanan yönergelerle, birbirlerinden destek alarak ilerliyor. 42 Okulları, verdiği eğitimle birlikte öğrencilere iş garantisi sunuyor.

Hızla dijitalleşen dünyamızda yeni iş istihdamları ortaya çıkarken halihazırda dijitale yönelik olanlar ise değere biniyor. Söz konusu çalışma alanlarına yoğunlaşan kişiler ya gelecekte büyük değer kazanacak olan meslekleri üzerinde çalışabilecekleri bir yer bulamıyor ya da bu alanlara yönelik şirketler, çoğunlukla yeni olduklarından yetkin kişileri bulmakta zorluk çekiyor.

Bugün, günümüzde halihazırda değerli olan ve gelecekte daha da değere binecek alanlardan biri olan yazılım karşımızda. Şimdiki gelişmeyle birlikte öğrenciler, hiçbir şekilde tahta, tebeşir ve öğretmen bulundurmayan 42 Okullarında yazılım eğitimi alacak. Bunun ardından okul, öğrencilere iş istihdamı sağlayacak. Eğitim, tamamen ücretsiz olacak.

Öğretmen yoksa nasıl öğrenecekler?

İstanbul ve Kocaeli'nde açılan okullarda öğrenciler, büyük ölçüde birbirlerinden destek alacak. Bunun yanında okulda, deneme-yanılma yoluyla da doğruları bulan öğrenciler için önceden uzmanlar tarafından hazırlanmış olan yönergeler kullanılacak. Öğrenciler, okula geldiklerinde onlar için belirlenmiş olan günlük görevleri tamamlamaya çalışacak.

42 Okullarına 18 yaşını dolduran herkes başvurabiliyor. Bu noktada başvuran kişilerin lise ya da üniversite okuması veya diploma sahibi olmaları şart değil. Burada okul için gerekli olan tek şey, verilen 4 haftalık eğitimin ardından sınavları geçmek.

Okulda verilecek olan 1 yıllık eğitimin ardından öğrenciler yarı zamanlı çalışmaya başlayabilecek. Fakat siber güvenlik, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi alanlarda çalışmak isteyen kişiler, 3 yıllık eğitimi tamamlamak zorunda olacak.

Hem ülkemizde hem de dünyada yazılımcı ihtiyacı gittikçe artarken söz konusu okulun, ülkemizdeki yazılımcı açığının kapanmasına yardımcı olması bekleniyor.