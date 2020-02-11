Kayıp Olan Bir Adam, Otel Odasında Oyun Oynarken Bulundu

Tokyo'da çalıştığı iş yerine gitmemeye başladığı için hakkında kayıp ilanı verilen bir adam, 45 gün sonra kilitli bir otel odasında oyun oynarken bulundu. Oyun bağımlılığı çok ciddi seviyelere ulaşan adamın oyuna ara vermemek için tuvalete bile gitmediği söyleniyor.

Bir süredir kayıp olduğu bildirilen bir adam, son 45 gününü video oyunları oynayarak geçirdiği otel odasında bulundu. Birkaç yıldır oyun bağımlılığıyla mücadele ettiği söylenen adam, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini keserek tüm zamanını Fortnite ve Call of Duty oyunlarına adadı.

Tokyo’da çalıştığı söylenen oyun bağımlısı işe gitmeyi bıraktıktan sonra hakkında kayıp ilanı verilmişti. Kayıp ilanının ardından polis, adamı kilitli bir otel odasında buldu. Oyun bağımlısı otel odasından ayrılmayı reddedince adamın 70 yaşındaki babası oğlunu almak için Japonya’ya gitti. Olayın ardından 6 haftalık yoğun bir rehabilitasyon programına alınan adam için ailesi, dünya çapında ona yardımcı olabilecek bir uzman aradı.

Oyun bağımlısı adam, oyuna ara vermemek için tuvalete gitmeyi bile bırakmıştı:

Yapılan araştırmaların ardından aile, bir zamanlar uyuşturucu ve kumar sorunlarıyla mücadele etmiş bir bağımlılık danışmanı olan Tony Marini’yi buldu. Oyun bağımlılığını oldukça ciddi bir bağımlılık olarak gören Marini, birçok küçük çocuğun çevrimiçi oyunlara para yatırabilmek için hırsızlık bile yaptığını söylüyor.

Bulgar adamı İskoçya’daki Castle Craig Hastanesi’nde tedavi eden Marini, oldukça rahatsız edici durumlarla karşı karşıya kaldığını söylüyor. Marini’nin söylediklerine göre tuvalete gitmeyi bırakan adam, bunun yerine boş şişeleri kullanıyordu ve böylece oyun oynamaya ara vermek zorunda kalmıyordu.

Her ne kadar oyun bağımlılığı oldukça masum gözükse de bu durumun bazı insanlar üzerinde oldukça ciddi sorunlara yol açabildiği bir gerçek. Bağımlılık danışmanı Marini, İskoçya Ulusal Sağlık Servisi’ni özellikle oyun bağımlılığıyla ilgilenen uzman bir birim açmaya bile davet etti. Tabii ki çok fazla video oyunu oynamakta yanlış bir şey yok ancak bazen dışarı çıkıp orada da sosyal bir yaşam olduğunu unutmamak gerekiyor.