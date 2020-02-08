Önümüzdeki 5 Yılda Akıllı Telefonlar Nasıl Görünecek?

Elimizden düşmeyen akıllı telefonlarımız, önümüzdeki 5 yıllık süreçte tasarım anlamında nasıl değişikliklere uğrayacak? Gelin, akıllı telefonların geleceğine kısa bir bakış atalım.

Günlük yaşantımızda ciddi bir yere sahip olan akıllı telefonlar, günümüzde hiç olmadığı kadar hızlı geliştiriliyor ve üretiliyor. Neredeyse her ay yeni bir akıllı telefonla karşılaşınca da bu telefonların getirdiği yenilikler konusunda kafamız karışıyor. Bir süre sonra her telefon aynı gelmeye başlıyor ve insanlar artık yeni telefonlar almaya gerek duymuyor.

Elbette bu telefonlar arasında fazla devrimsel olmasa da kullanışlı yeniliklerle gelen telefonlar da bulunuyor. Diğer yandan insanlar artık güçlü telefonları ne için kullanacaklarını bilemiyor ve telefonların kapasiteleri tam anlamıyla kullanılmıyor fakat biz bu yazımızda telefonların gücünden ziyade tasarımlarına odaklanacağız.

Akıllı telefonların tasarımları 5 yıl içinde neye dönüşecek?

Bildiğiniz üzere akıllı telefon tasarımlarında gözle görülür değişimler yaşıyoruz. Artık telefonların ekranlarında kalın çerçeveler bulunmuyor ve ön yüzey tamamen ekrandan oluşuyor. Peki akıllı telefon tasarımları daha ne kadar değişebilir? Sınırlar daha ne kadar zorlanabilir? Önümüzdeki 5 yılda akıllı telefonların tasarımlarında nasıl değişiklikler göreceğiz? Gelin, bu sorular için birer cevap aramaya başlayalım.

Girişlere ve çıkışlara güle güle diyeceğiz:

Akıllı telefonlarda bulunan tüm girişler ve çıkışlar, cihazda hem çok yer kaplıyor hem de cihazı toza ve suya karşı dayanıksız hâle getiriyor. Apple, 3,5 mm kulaklık girişini kaldırdığında ne kadar eleştirilirse eleştirilsin aslında bizlere bir iyilik yapmıştı. Tüm bu eleştirilere rağmen birçok şirket de Apple’ın izinden gitmişti.

Tabii Apple’ın böyle bir hamle yapmasının arkasında Bluetooth kulaklıklarını satma gibi bir amaç da olabilir fakat şirket, her şeye rağmen bir giriş ve bir kabloyu ortadan kaldırmıştı. Kablo demişken birçok Android telefon üreticisinin kablosuz şarj teknolojisine odaklandığını görmekteyiz.

Şarj girişi ve kulaklık girişleri bir şekilde ortadan kalktı diyelim; peki hoparlör, mikrofon ve ahize ne olacak? Kesin mi bilemeyiz ancak beş yıl gibi bir sürede bu giriş ve çıkışların da ortadan kalktığını görebiliriz. Hâlihazırda birkaç şirketin ekran altı ahize üzerine çalıştığını daha önce de görmüştük. Parmak izi sensörü nasıl çok kısa bir sürede ekran altına gömüldüyse bunlarda da durum aynı olabilir.

Tuşlara veda etmemiz gerekecek:

Akıllı telefonlarımızda bulunan fiziksel tuşlar da giriş ve çıkışlar kadar tasarım sorunları yaratıyor. Aslında HTC'nin U12 Plus cihazında tuşsuz bir akıllı telefonun nasıl olabileceğini daha önce görmüştük ancak cihazın kullanıcı deneyimi konusunda sorun yaşatması, bu teknolojinin yaygınlaşmasının önüne geçmişti.

HTC U12 Plus’ın sensörlerini üreten Sentons şirketi, CES 2020’de yeni ve daha iyi deneyim sunacak sensörlerini tanıttı. Bunun yanında aynı fuarda UltraSense Systems isimli bir şirket de farklı bir bakış açısıyla akıllı telefonlardaki tuşlara bir çözüm getirmeyi planladığını gösterdi.

Tüm bu gelişmelere baktığımızda tuşu olmayan akıllı telefonların da çok yakın zamanda bizlerle olabileceğini söyleyebiliriz. Katlanarak gelişen teknoloji, mutlaka bu soruna da bir çözüm bularak akıllı telefonlarımızdaki tuşları ortadan kaldıracaktır.

Ekranların geleceği: Katlanabilir ekranlar

Son yıllarda akıllı telefon ekranlarının fazlasıyla büyüdüğünü görmekteyiz. Telefon üreticileri, ekranlardaki çerçeveleri kaldırmayı başardı, ekranlara parmak izi sensörleri ekledi, çentiklere ve delikli ekrana bile razı olmayıp ön kamerayı kızaklı sisteme entegre etti. Cihazlarımızın ekranı ne kadar büyürse büyüsün görünen o ki üreticiler hiçbir zaman bu büyüklükten memnun olmayacak fakat telefonların da cebimize sığması gerekiyor. İşte bu yüzden gelecekte katlanabilir veya çift ekranlı telefonları yaygın olarak göreceğimiz neredeyse kesin.

Bildiğiniz üzere bu tasarımı zaten görmeye başladık. Geçtiğimiz sene Samsung, Galaxy Fold cihazı ile ilk katlanabilir telefonu piyasaya süren şirket oldu. Bunun yanında Huawei, Xiaomi ve Motorola’nın da güncel olarak bu teknoloji üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Katlanabilir telefonlar geleceğin teknolojisi olarak gözükse de günümüzde hiç kimse bu cihazların nasıl bir yapıya sahip olacağını kararlaştırabilmiş değil. Samsung Galaxy Fold yata olarak katlanabilen bir cihazdı. Öte yandan bu yıl çıkaracakları Galaxy Z Flip, Fold’un tam tersi yönünde dikey olarak katlanıyor.

Amaca yönelik akıllı telefonlar:

Geçmişte her şirketin yalnızca bir adet amiral gemisi cihazı bulunurken günümüzde Samsung ve Apple gibi şirketlerin neden üçer telefonlu seriler çıkarttığını merak ettiniz mi? Bunun sebebi, farklı fiyatlarla ve özelliklerle farklı insanlara hitap etmekten geçiyor.

Peki son 10 yılda bilgisayarlarda oluşan ayrım gibi telefonlarda da ayrım görecek miyiz? Bizce evet. Günümüzde zaten oyunculara yönelik telefonlar görmeye başladık. Bu telefonlar, daha hızlı ekran yenileme oranlarına ve yüksek donanım özelliklerine sahip telefonlar olarak karşımıza çıkıyor.

Muhteşem fotoğraf çekme yeteneği, inanılmaz güçlü işlemcileri ve fazla RAM’leriyle günümüzdeki birçok telefon aslında kapasitesinde kullanılmıyor. İşte bu nedenden dolayı akıllı telefonlarda amaca yönelik satılan telefonlar görmeye başlayabiliriz.