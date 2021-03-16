6-12 Mart "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı" Haritası

Resmi Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz haftanın "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı" haritasını paylaşan Sağlık Bakanı, kontrollü normalleşme uyarısında bulundu. Harita, kademeli normalleşme sürecinin başlangıcındaki veriler ile karşılaştırıldığında vahim bir tablo ortaya koyuyor.

Gece saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Mart tarihlerini kapsayan “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı” haritasını paylaştı. Söz konusu veriler, illetin yeni risk derecesinin hesaplanmasında kullanılacak.

Bakan Koca, paylaşmış olduğu haritanın açıklamasında “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün” ifadelerine yer verdi.

“İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı” haritasının güncellenmesiyle birlikte nüfusuna göre en çok ve en az vakaya sahip iller de belli oldu. 100 bin kişide en fazla vaka görülen iller Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis olurken; en az vaka görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Mardin oldu.

6-12 Mart İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı

En çok vaka görülen İller (Yüz binde)

Samsun: 458,53

Sinop: 345,56

Giresun: 296,84

Balıkesir: 257,60

Kilis: 255,62

En az vaka görülen İller (Yüz binde)

Siirt: 2,11

Şırnak: 4,46

Hakkari: 7,84

Şanlıurfa: 15,41

Batman: 15,65

20-26 Şubat İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı

Kademeli normalleşme sürecinin ilk günü paylaşılan ve 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı” haritasına baktığımızda bugün 100 binde 458,53 vakaya sahip olan Samsun’un o hafta 262,17 vakaya sahip olduğunu görüyoruz ki yalnızca bu veri dahi normalleşme sürecinde kontrolü ne kadar kaybettiğimizin bir göstergesi niteliğinde.