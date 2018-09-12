iPhone Xs Max - Galaxy Note9 Boyut Karşılaştırması

Apple'ın yeni akıllı telefonlarını tanıtmasına saatler kaldı. Steve Jobs Tiyatrosu'nda düzenlenecek etkinlik ile birlikte Apple, şu ana kadarki en büyük ekranlı akıllı telefonları olan iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ı tüketicilerin beğenisine sunacak.

Akıllı telefonların ekran çerçeveleri her geçen gün biraz daha inceliyor. Ancak incelen çerçeveler telefonların küçülmesine değil, ekranların büyümesine yardımcı oluyor. Yalnızca birkaç sene önce 5 inçten daha büyük ekranlı bir telefonun gerekli olup olmadığı konuşulurken bugün, 6 inç ekranlar standart boyut olarak kabul ediliyor.

(Samsung Galaxy Note9 - Apple iPhone Xs Max maketi)

Büyük ekran söz konusu olduğunda akla ilk gelen akıllı telefon serisi şüphesiz bir şekilde Galaxy Note serisi oluyor. Serinin son üyesi Galaxy Note9 ise 6.4 inç ekranı ile bir hayli büyük boyutlara sahip. Ancak Galaxy Note9’u dişli bir rakip bekliyor. Apple, bu akşam düzenleyeceği lansman ile birlikte 6.5 inç OLED ekrana sahip iPhone Xs Max’i duyuracak.

Konu büyük ekranlı telefonlar olunca boyutlar oldukça önemli oluyor. Tüm akıllı telefon üreticileri tek elle kullanımı mümkün kılmak için olabildiğince ergonomik bir tasarım sunmaya çalışıyorlar. Apple, iPhone X ile birlikte ince çerçeveli ve çentikli bir tasarıma geçiş yaptı. Samsung ise son iki yıldır ince alt ve üst çerçeveli infinity display tasarımı sürdürüyor.

(Samsung Galaxy Note9 - Apple iPhone Xs Max maketi)

Çevrimiçi ortama düşen son görüntüler, phablet kategorisinin en iddialı cihazı olan Galaxy Note9 ile Apple’ın yeni dev ekranlı telefonları iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ı yan yana getiriyor. Elbette ki iPhone modelleri henüz tanıtılmadı. Bu nedenle bunlar gerçek cihazlar değil, kılıf üretimi için oluşturulmuş maketler.

iPhone Xs Max-Galaxy Note9 boyut karşılaştırmasında en fazla dikkat çeken detay iki cihazın boy farkları oluyor. Galaxy Note9, iPhone Xs Max’ten 0.1 inç daha küçük bir ekrana sahip olmasına rağmen daha uzun görünüyor. Bu da Apple’ın çentikli ekran seçiminin simetriyi bozsa da tek elle kullanımı kolaylaştırdığını gösteriyor.

(Samsung Galaxy Note9 - Apple iPhone Xr maketi)