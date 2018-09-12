5.8 inç OLED ekranlı iPhone Xs, Weibo'da paylaşılan bir fotoğrafla kanlı canlı olarak görüntülendi. Cihazın hiçbir tasarım yenilemesi içermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Apple’ın yeni standart iPhone modeli iPhone Xs, bu akşam gerçekleşecek etkinlik ile tüketicilerin beğenisine sunulacak. Cihaza ait şu ana kadar pek çok farklı CAD görseli ve konsept tasarım görüntüleri paylaşılmış olsa da iPhone Xs’in kanlı canlı görüntüsünü şu ana kadar elde edememiştik. En azından şu ana kadar…

Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan bir görsel, Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone Xs’in tasarımını ortaya çıkarmış oldu. Görüntüler cihazın yalnızca önünü gösterdiği için tüm tasarım hakkında konuşmak oldukça zor ancak en azından gördüğümüz kısmın geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X ile neredeyse birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Apple’ın ‘s’ yıllarında tasarım güncellemesine fazla odaklanmadığını zaten biliyoruz. Bu nedenle 2018 model iPhone’lardaki iyileştirmeler batarya, performans, ekran boyutu ve kamera yazılımı özelinde gerçekleşecek. Yine de Apple’ın en azından çentik boyutu ya da ekran çerçevelerinde bir iyileştirme gerçekleştirmesi kullanıcıları memnun edebilirdi.

Sızıntılara göre iPhone Xs, iPhone X’a göre daha büyük batarya taşıyacağından daha kalın bir cihaz olacak. Ayrıca Apple, kamerayı da iyileştireceği için kamera modülünün de bir miktar büyümesi söz konusu. Ancak Weibo’da paylaşılan görsel cihazın önünü gösterdiğinden bu sızıntıları şu an için onaylayamıyoruz.