Televizyonun Oscar'ı olarak nitelendirilen Emmy ödülleri, dün akşam Los Angeles Event Deck'te düzenlenen etkinlikle birlikte yeni sahiplerini buldu. Cedric the Entertainer'ın sunuculuğunu üstlendiği bu etkinliğe damgasını vuran isimler, çoğunlukla Netflix'ten çıktı.
İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in biyografisini anlatan The Crown ve Elizabeth Harmon adında bir satranç dahisinin hayatını konu alan The Queen's Gambit dizileri, 73. Emmy Ödülleri'nden eli en çok ödülle dönen isim oldu. İki dizi de En İyi Senaryo, En İyi Dizi gibi toplam 11 ödülün sahibi oldu.
73. Emmy Ödülleri kazananları:
Geceye damgasını vuran bir diğer yapım ise Mare of Easttown'un oyuncuları oldu. Yayın hayatına nisan ayında başlayan dizide EwanMcGregor, Evan Peters ve Kate Winslet gibi dev isimler geceden elinde ödülle ayrıldı.
- En Başarılı Dram Dizisi: The Crown-Netflix
- En Başarılı Komedi Dizisi: Ted Lasso, Apple TV+
- En Başarılı Mini Dizi: The Queen’s Gambit, Netflix
- Mini Dizi, Film ya da Özel Dramda En İyi Senaryo: Michaela Coel, May Destroy You
- En İyi Yarışma: RuPaul’s Drag Race
- En İyi Dram Erkek Oyuncusu: Josh O’Connor, The Crown
- En İyi Dram Kadın Oyuncusu: Olivia Colman, The Crown
- En İyi Komedi Erkek Oyuncusu: Jason Sudeikis Ted Lasso
- En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Jean Smart, Hacks
- Mini Dizi ya da Filmde En İyi Erkek Oyuncu: Ewan McGregor, Halston
- Mini Dizi ya da Filmde En İyi Kadın Oyuncu: Kate Winslet, Mare of Easttown
- Dramda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Tobias Menzies, The Crown
- Dramda En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gillian Anderson, The Crown
- Komedi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Brett Goldstein, Ted Lasso
- Komedi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Hannah Waddingham, Ted Lasso
- Mini Dizi ya da Filmde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Evan Peters, Mare of Easttown
- Mini Dizi ya da Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julianne Nicholson, Mare of Easttown
- En Başarılı Televizyon Dizisi: Dolly Parton’s Christmas on the Square (Netflix)