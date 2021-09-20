Dizi sektörünün en önemli başarı göstergelerinden Emmy Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. The Queen's Gambit ve The Crown geceden 11 ödül ile ayrılırken, komedi türündeki en iyi dizi ödülü Ted Lasso'ya gitti.

Televizyonun Oscar'ı olarak nitelendirilen Emmy ödülleri, dün akşam Los Angeles Event Deck'te düzenlenen etkinlikle birlikte yeni sahiplerini buldu. Cedric the Entertainer'ın sunuculuğunu üstlendiği bu etkinliğe damgasını vuran isimler, çoğunlukla Netflix'ten çıktı.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in biyografisini anlatan The Crown ve Elizabeth Harmon adında bir satranç dahisinin hayatını konu alan The Queen's Gambit dizileri, 73. Emmy Ödülleri'nden eli en çok ödülle dönen isim oldu. İki dizi de En İyi Senaryo, En İyi Dizi gibi toplam 11 ödülün sahibi oldu.

73. Emmy Ödülleri kazananları:

Geceye damgasını vuran bir diğer yapım ise Mare of Easttown'un oyuncuları oldu. Yayın hayatına nisan ayında başlayan dizide EwanMcGregor, Evan Peters ve Kate Winslet gibi dev isimler geceden elinde ödülle ayrıldı.