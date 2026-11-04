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8 GB RAM'e Sahip Bir Bilgisayar Kullanıyorsanız Microsoft'un Size Bir Müjdesi Var

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Microsoft, Windows 11 optimizasyonlarıyla 8 GB RAM'li bilgisayarlarda çoklu görev performansını %40'a, sistem tepki hızını ise %20'ye kadar artırdı.

8 GB RAM'e Sahip Bir Bilgisayar Kullanıyorsanız Microsoft'un Size Bir Müjdesi Var
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, 8 GB RAM'e sahip bilgisayarlar için Windows 11'de önemli performans iyileştirmeleri yaptığını duyurdu.

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Yeni güncellemeler sayesinde bu cihazların sistem tepki süresi %20'ye kadar artarken, çoklu görev süreçleri de %40'a varan oranda hızlanıyor.

Performansta ne gibi farklılıklar görülecek?

Sistemin kullanılabilir belleği daha verimli işlemesi için bellek sıkıştırma algoritmalarını yenileyen Microsoft, 8 GB RAM'li cihazlarda 2 GB'a kadar daha fazla aktif verinin bellekte tutulmasını sağladı. Bu sayede sekmelerin ve programların yeniden yüklenme ihtiyacı ciddi oranda azaldı.

Başlat menüsü, Dosya Gezgini ve Arama gibi temel arayüz bileşenleri %20 hızlanırken, Microsoft Edge %33'e varan oranda daha çabuk açılıyor. Teams tarafında ise varsayılan olarak sunulan Verimlilik Modu ile hem açılış hızı artıyor hem de toplantılarda sistem kaynakları daha dengeli kullanılıyor.

Yeni düzenlemelerle Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) uygulamalarında 360 MB'a, kapalı durumdaki Araç Takımları'nda (Widgets) ise yaklaşık 200 MB'a varan bellek tasarrufu elde ediliyor. Ayrıca Edge tarayıcısında boştaki sekmeler artık iki saat yerine 15 dakika içinde uyku moduna geçiyor.

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Microsoft Windows

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