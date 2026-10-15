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WhatsApp Aramalarına Büyük Yenilik: Hesap Olmadan Aramalara Katılmak Mümkün Hâle Geldi

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Artık herhangi bir WhatsApp hesabı gerekmeden tamamen ücretsiz bir şekilde WhatsApp aramalarına katılmak mümkün olacak.

WhatsApp Aramalarına Büyük Yenilik: Hesap Olmadan Aramalara Katılmak Mümkün Hâle Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu konumundaki WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise aramalar konusunda çok sevindirecek bir yenilik tanıtıldı.

WhatsApp, platforma üye olmayan kullanıcıların da aramalara konuk olarak katılmasını sağlayan yeni özelliğini yayımladığı bir blog gönderisiyle resmen duyurdu. Artık WhatsApp’ı olmayan da WhatsApp aramanıza katılabilecek.

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WhatsApp Aramalarına Büyük Yenilik: Hesap Olmadan Aramalara Katılmak Mümkün Hâle Geldi
what

Hesap, ücret veya süre sınırı olmadan katılmak mümkün

what

Yani anlayacağınız bir kişinin WhatsApp aramasına katılması için herhangi bir WhatsApp üyeliğine ihtiyacı olmayacak. Aynı zamanda bunu tamamen ücretsiz ve herhangi bir süre sınırı olmadan da yapabilecek.

Peki nasıl çalışacak? WhatsApp'ın sunduğu bu yeni altyapı sayesinde, toplantı düzenlemek için karşı tarafın WhatsApp kullanıcısı olması gerekmiyor. Arama organizatörü, uygulama üzerinden bir bağlantı oluşturarak bu linki dilediği kişilerle paylaşabiliyor. Bağlantıyı alan konuklar, bilgisayar tarayıcıları üzerinden adlarını yazarak aramaya katılabiliyor.

Güvenlik ve kontrol mekanizması tamamen arama sahibinin elinde bulunuyor. Örneğin konuklar doğrudan aramaya giremiyor; organizatör onay verene kadar “Bekleme Odası” isimli kısımda bekletiliyor. Ayrıca konuk olarak katılan kişiler, diğer katılımcıların telefon numaralarını göremiyor. Konuklar mesaj gönderemiyor veya başka kişileri doğrudan aramaya ekleyemiyor. İstendiği zaman organizatör tarafından aramadan çıkarılabiliyorlar. Aramalar, normal WhatsApp görüşmelerinde olduğu gibi tamamen uçtan uca şifreli olarak gerçekleşiyor.

Yeni özelliği kullanmak oldukça basit bir süreç. Arama bağlantısı oluşturma yetkisi yalnızca aktif bir WhatsApp hesabı olan kişilere verilmiş durumda. WhatsApp uygulamasında Aramalar sekmesine gitmeniz,** "+" simgesine dokunarak** bir arama bağlantısı oluşturmanız ve oluşturulan bağlantıyı aramaya katılmak isteyen bir kişiyle paylaşmanız yeterli. Arama bağlantısı üzerinden hem bire bir görüşmeler hem de en fazla 32 kişinin katılabildiği grup aramaları gerçekleştirilebiliyor.

WhatsApp, toplantı planlamasını daha da pratik hale getirmek adına yılın ilerleyen aylarında takvim entegrasyonlarını kullanıma sunacağını bildirdi. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, Google veya Outlook takvimleri üzerinden doğrudan bir WhatsApp araması oluşturabilecek. Takvim davetine eklenen WhatsApp eklentisi sayesinde arama bağlantısı otomatik olarak davete eklenecek ve davetliler hesabı olsun ya da olmasın tek tıkla aramaya katılabilecek.

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