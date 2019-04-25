Türk Hekimi, Yaptığı Tanımla Dünya literatürüne Girdi

Doçent Doktor Vural Fidan, kıvırcık saçlı kız çocuklarının bademciklerinde ve diş etlerinde doğuştan meydana gelen siğil tarzı şişlikleri tanımladı. Bu tanım, ‘Fidan sendromu’ adıyla dünya tıp literatüründeki yerini aldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde görevli Doçent Doktor Vural Fidan, bir süredir kıvırcık saçlı kız çocuklarında görülen bir hastalık üzerinde çalışıyordu. Uluslararası dergilerde yayımlanan Fidan’ın çalışmaları, dünya tıp literatürüne girmiş oldu.

Doç. Dr. Vural Fidan, sendrom hakkında bilgiler verdi. “Bu literatüre giren çalışmamız uzun bir birikim sonucu ortaya çıktı. Bizim bu hasta grubumuz vücudun, anne karnındaki gelişim aşamalarından 3 ayrı katman vardır. Bu katmanlardan en dışta olanın bir gelişim problemi. Bunu ortaya çıkaran çok çeşitli faktörler var, çevresel ve genetik faktörler gibi. Bizim konumuz genetik faktörlerden etkilenen bir grup. Bu bulduğumuz sendromla ilgili olarak belli başlı bulguları var.” diyen Doç. Dr. Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz bunları kız çocuklarında gördük, bu kız çocuklarının görüntüsel özelliği kıvırcık saçlı olmaları ve bu hastalarımızın uykularını bozacak ve uyku apnesi yapacak şekilde bademciklerinin iri olduğu ve bu bademciklerin üzerinde siğil tarzında çok fazla sıkıntıların olduğunu gördük. Bu çocukların diş etlerinde ve diş aralarında aynı şekilde siğil tarzında şişlikler olduğunu gördük. Bu hastalar bize boğaz ve bademcik enfeksiyonu ve uyku apnesi şikayetleriyle başvurdu. Gerekli cerrahi müdahaleden sonra literatür taramasını yaptım. Böyle bir hastalık durumunun olmadığını gördüm. Bununla ilgili oluşturduğumuz yazılarda ifade ettik."

Fidan, hastalığın “kıvırcık saçlı kız çocuklarında orta ve ileri zeka geriliği olan bademcikleri ve diş etlerinde şişliklerin görüldüğü bir sendrom” olarak tanımlandığını ve bundan sonra Fidan sendromu olarak bilineceğini söyledi.

Daha önce de Hulusi Behçet’in 1937 yılında kendi adını taşıyan bir hastalık tanımladığını ve dünya tıp literatürüne girdiğini hatırlatan Fidan, “Ben hem kendi adıma, hem de Türk milleti adına çok gururluyum. Literatürde binlerce ismi verilen tıp insanı var. Bunların arasında biri de ben olabilirsem, ülkem ve benim için gurur verici olduğunu düşünüyorum. Hulusi Behçet kendi adıyla tanımladığı bir hastalığı vardı. Şimdi görülen ikinci hekim oldum. Çok mutluyum” diyerek gururunu paylaştı.