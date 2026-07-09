A101, Uygun Fiyata iPhone ve Samsung Telefonlar Satmaya Başladı!

A101, 9 Temmuz itibarıyla çok sayıda iPhone ve Samsung telefonu uygun fiyata satmaya başlıyor.

Zincir mağazalar, her hafta düzenli olarak normalden daha uygun fiyata satılan teknolojik ürünlerle karşımıza çıkıyordu. A101 de bu konuda belki de en öne çıkan şirketti. Şimdi ise firma, 9 Temmuz itibarıyla “Aldın Aldın” ürünleri kapsamında satışa çıkaracağı ürünleri açıkladı. Telefon arayanların kesin göz atması gerekiyor.

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A101, bugün itibarıyla müşterilerine çok sayıda iPhone ve Samsung telefonu uygun fiyata satmaya başlıyor. Son nesil iPhone 17 Pro Max’ten uygun fiyatlı Samsung Galaxy A17’ye kadar çok fazla sayıda cihaza erişebileceksiniz.

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A101’de satılacak uygun fiyatlı telefonlar

iPhone 17 Pro Max 2 TB - 167.999 TL

iPhone 17 Pro Max 1 TB - 146.799 TL

iPhone 17 Pro Max 512 GB - 133.899 TL

iPhone 17 Pro Max - 256 GB - 123.999 TL

iPhone 17 Pro 256 GB - 108.999 TL

iPhone 17 512 GB - 88.999 TL

iPhone 17 256 GB - 77.399 TL

iPhone 16 Pro Max 256 GB - 114.999 TL

iPhone 16 Plus 512 GB - 91.999 TL

iPhone 15 Plus 512 GB - 76.999 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB / 1 TB - 83.999 TL

Samsung Galaxy S25 FE 8/256 GB - 34.999 TL

Samsung Galaxy A57 8/256 GB - 31.299 TL

Samsung Galaxy A57 8/128 GB - 26.999 TL

Samsung Galaxy A17 6/128 GB - 12.999 TL



Yukarıda gördüğünüz telefonların tamamı, 9 Temmuz 2026, yani bugün itibarıyla A101’de satışa sunulmaya başladı. Eğer üst düzey yeni bir telefon arıyorsanız her bütçeye uygun telefonları içeren bu cihazlara göz atabilirsiniz.